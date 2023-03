Hilda Ramírez podría ser postulada a la presidencia del PRI León

León Gto.- Hilda Ramírez Orozco, actual Secretaria General del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en León, reconoció que si le gustaría seguir un proceso como candidata a presidenta del partido.

“Candidata, sí, claro que sí me gustaría seguir con el proceso, porque no, si se da ahí la oportunidad y todo, tenemos las ganas, las fuerzas, el entusiasmo, yo estoy muy entusiasmada en seguir apoyando a León y a los leoneses”, mencionó.

También destacó diversos proyectos que ha realizado como una labor altruista por el simple hecho de ayudar a quienes más lo necesitan, algo que, a decir de Hilda Ramírez, es algo que la “llena”.

“Aparte de mi partido, yo tengo la labor altruista, entonces sí me gustaría seguir con el proyecto de Juan Pablo, seguir con el proyecto de todos los compañeros secretarios, porque no nada más soy yo, no nada más es Juan Pablo, es todo un equipo que está ahorita trabajando cada quien, en su área, pero están trabajando”, explicó.

Por último, dijo que su entusiasmo de poder continuar con los diversos proyectos que actualmente tiene el partido, la sabiduría y las ganas de que todo sea en beneficio de los ciudadanos, la motivó para pensar en la candidatura y poder representar en un futuro al PRI.

“Sí me gustaría seguir con ese proyecto de seguir el PRI avanzando aquí en León, osea, seguir trabajando con mucho gusto y si se puede claro que sí me gustaría”, dijo refiriéndose nuevamente a la candidatura para representar a su partido en la ciudad zapatera.

Es de recordar que el pasado 21 de marzo del 2023 los aspirantes de 22 municipios que buscan encabezar comités municipales acudieron al Comité Directivo Estatal para realizar sus registros, se trató del primer bloque de fórmulas de presidencias y secretarías generales de comités municipales, todos ellos convocados por el Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional.

Fue el pasado 09 de marzo de este año, se lanzó la convocatoria para la renovación de estos órganos para los municipios de: Atarjea, San Felipe, Manuel Doblado, Jerécuaro, Santa Cruz de Juventino Rosas, Ocampo, Santiago Maravatío, Yuriria, Coroneo, Villagrán, Victoria, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Comonfort, Doctor Mora, San Miguel de Allende, Silao, Santa Catarina, Tarandacuao, Uriangato, Tarimoro y Cuerámaro.

Asimismo, el pasado 15 de marzo, se realizó la capacitación y examen de conocimientos sobre los Documentos Básicos y Estatutos del Partido, además de conocimientos generales, por lo que ahora, acudieron las fórmulas que pretenden encabezar las dirigencias municipales. Lo anterior señalado por el comité directivo estatal del partido.