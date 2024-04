Hermanos Vargas celebran 15 aniversario de El Sol de León

León, Guanajuato.- Leyendas y referentes del atletismo, los hermanos Gualberto y Daniel Vargas Sánchez, se sumaron a la celebración del 15 aniversario de El Sol de León, rotativo que ha sido testigo de su trayectoria, gestas y hazañas deportivas que quedaron para la posteridad, gracias a las páginas impresas de este periódico local.

Gualberto, el mayor de los dos corredores, reconoció a El Sol de León como un viejo amigo que le ha cobijado entre sus páginas, un camarada que le ha seguido en cada prueba y reto emprendido en México o fuera del país.

“Hablar de El Sol de León es hablar de uno de los periódicos más importantes, no solo de la ciudad, sino de Guanajuato. Yo estoy agradecido con el periódico, porque siempre siguió mi trayectoria, cada competencia a la que fui, ustedes me acompañaron; yo veo a este periódico como un viejo amigo, siempre pendiente de mí, de mis pruebas, eso siempre lo voy a agradecer, ver que pasan los años y sigue es de aplaudir y agradecer”, resaltó Gualberto Vargas.

Con casi dos décadas de trayectoria en la élite del atletismo mexicano, varios de sus logros quedaron inmortalizados en tinta y papel, lo que da fe de su paso como deportista y tras varios años permite revivir su legado.

“Ahora que me retiré y que soy entrenador de mi propio grupo, siento bien bonito ver los recortes de periódico, tengo muchos de notas mías salieron en El Sol, me da mucho orgullo ver que un poco de lo que hice quedó grabado en la historia, ustedes me ayudaron a ser quien soy, si no, nadie sabría de mí, nadie sabría que había un leonés que se daba buenos agarrones corriendo”, resaltó el ahora entrenador del grupo ‘Los Salvajes de Gualberto Vargas’.

Otras pruebas que se publicaron en este impreso fueron su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo Berlín 2009, certamen con el que redondeó cuatro mundiales de la IAAF. También su segundo lugar en el Maratón Internacional Lala 2009, donde logró su mejor marca con 2:12:59.

TESTIGO OLÍMPICO

Para Daniel Vargas, El Sol de León también resulta especial, ya que fue testigo de su desarrollo y ascenso como corredor, cuyo pináculo fue acudir en la prueba de Maratón a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, en ambos fue el mejor mexicano.

“El deporte leonés sin duda que no sería lo que es ahora sin este periódico, a lo largo de su historia le ha dado un merecido lugar a diferentes deportistas y otras disciplinas. Ha permitido que muchos nos diéramos a conocer y que pudiéramos inspirar a más personas. Recuerdo que ustedes me fueron a recibir cuando regresaba de los Olímpicos de Londres, eso te marca y ahora dar unas palabras por su aniversario es especial para mí”, subrayó Dani Vargas.

Para el ahora entrenador del ‘Run Club Daniel Vargas’, un periódico impreso resulta valioso por la información y hechos que quedan registrados para la posteridad, lo que le da un distintivo que no podrán igualar las plataformas digitales.

“Todo esto de las redes sociales facilita muchas cosas en materia de información e inmediatez, pero mucha es información reciente, de unos cuantos años atrás y eso es una diferencia muy notable con el periódico que lo puedes consultar con lo que pasó hace 15 años, hace diez, no es lo mismo. Es increíble ver físicamente una nota de algo que uno hizo hace muchos años, y eso es algo que ninguna plataforma te puede dar, es revivir esa nostalgia, esa satisfacción, esa hambre por competir y dar lo mejor”, concluyó el exmaratonista.

Como atleta de alto rendimiento, Daniel de Jesús enalteció al atletismo nacional con zancadas en los Mundiales de Medio Maratón de Cardiff 2016 y Kavarna 2012, así como los Juegos Panamericanos Toronto 2015, además de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, certamen en el que se hizo de la medalla de bronce.