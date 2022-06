Hereda talento a su “mini clon”

León, Guanajuato.- Con 14 años de trayectoria en el mundo de la animación y actuación, Jorge Alberto Padilla Villanueva, mejor conocido en el gremio como “Chipi”, ha destacado por la pasión y estilo único de hacer lo que tanto le gusta.

Estas cualidades las ha heredado a quien se ha convertido en su mejor proyecto de vida: su hijo Lisandro Alberto Padilla Sandoval, quien con tan solo 10 años de edad ha demostrado su interés y habilidades para diferentes expresiones artísticas.

En el día, “Chipi” trabaja como asistente del director de mercadotecnia de Pirma; por las noches, anima en diferentes bares y antros de la ciudad, profesión que le permite abarcar diferentes términos y disciplinas como la actuación, baile, así como recursos de improvisación, voz, caracterización y maquillaje.

Su primogénito

Jorge se estrenó como papá el 14 de enero del 2012, él tenía 26 años y recordó que cuando le dieron la noticia tuvo varios sentimientos a la vez.

“Al saberlo, fue más emoción que otros sentimientos porque siempre imaginé a una persona igual a mí, pero en chiquito para compartir mi colección de juguetes, vestirnos iguales, jugar videojuegos; ya después se me bajó la emoción porque me cuestioné lo que conlleva ser papá, si la iba a armar o no, a manera de educación, con el dinero que gano y te empiezan los miedos, el pánico también me llegó, angustia de no ser lo que espera el niño”, comentó.

Aprendizajes

Lisandro le ha enseñado que la vida es más simple de lo que piensa, le ha enseñado a no rendirse en momentos críticos, a vencer miedos y a levantarse de depresiones.

Suena trillado, pero creo que lo principal es que la vida es más fácil de lo que uno se complica

Afinidades de padre e hijo

Jorge destaca que su hijo es muy parecido a él en un 90 por ciento, y el resto se parece a su mamá. Y es que tienen gustos muy parecidos y tienen dones similares como el de la improvisación, el gusto por las artes como el teatro y la actuación.

“Hay otras características que me gustan de él que no son mías como que es muy sereno, muy pensante, muy maduro para su edad y muy propio para hablar”.

Pasatiempos compartidos

Por lo regular, Lisandro está con Jorge los fines de semana, ya que de lunes a viernes por la escuela está con mamá.

“Cuando estamos jun tos jugamos videojuegos, vemos películas de terror porque yo lo estoy entrenando teatralmente y le estoy enseñando a crear personajes, entonces vemos varios géneros, pero se clavó mucho en las de terror y los domingos destinamos cierta cantidad de dinero en despilfarrar en lo que queramos”, platicó.

Lo que disfruta y lo difícil

De las cosas o situaciones difíciles de ser papá, es despedirse cada fin de semana de su hijo pues le gana el llanto al sentir que se va con una parte de él.

“Fue difícil también el proceso legal para poder estar con mi hijo, pero tenerlo es lo mejor que me ha pasado, si conoces el amor y la euforia, este hijo me enseñó la combinación de un nuevo sentimiento”, compartió.

Por otra parte, lo que más disfruta son los momentos de victoria como cuando gana el primer lugar como cuentacuentos en su escuela, los cuales lo hacen vibrar de emoción de saber que heredó esa pasión y gusto por lo que hace su papá.

“Ver a un ser humanos de esa edad y que se desprenda de un juguete y se lo de un niño que no conoce, que tiene pocos recursos, ese es un momento chido que me llevo de tener un hijo”, expresó.

El mensaje

“Lo amo, le agradezco el haberme escogido como papá, todavía nos queda mucho camino por recorrer, que me tenga paciencia y que a lo mejor me perdone por todas las cosas que él cree que no he logrado cumplir, que el crea que yo le he fallado pues que me perdone y no encuentro palabra más grande que gracias por estos 10 años juntos”.