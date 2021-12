Helicópteros de la SSPE combaten al crimen: Alvar

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Los helicópteros que fueron adquiridos por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado han permitido asestar golpes contundentes al crimen organizado; el más reciente, el aseguramiento de una camioneta blindada que fue rotulada con logos de la policía estatal y que presuntamente era utilizada para perpetrar hechos delictivos en el estado, particularmente en la zona de Juventino Rosas, Villagrán y Celaya.

Alvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública del Estado, dijo en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana que estas aeronaves han permitido realizar intervenciones contra delincuentes y lo mismo han servido para el rescate de personas secuestradas, en la detención de secuestradores, aseguramientos de vehículos robados, intervención en asaltos, todo ello como parte reactiva.

Sin embargo, explicó que la labor de estos helicópteros es también prevenir delitos, gracias a los patrullajes que se realizan de manera conjunta con algunas policías municipales o bien con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

“Este proyecto lo comenzamos a operar en marzo en el estado y actualmente no hay punto en el estado en donde no hayamos hecho alguna operación, sobre todo son para operaciones preventivas en coordinación con algunos municipios, con la Policía Estatal para operaciones tierra y aire”.

Alvar Cabeza de Vaca explicó que los helicópteros son de última generación y éstos pueden volar tanto de día como de noche, ya que cuentan con diversos instrumentos, inclusive con tecnologías aplicadas a seguridad pública, como son cámara térmica, cámara infrarroja y cámara de visión nocturna, aunado a una cámara de visión normal que tiene instalado, lo que ha permitido estar realizando despliegues a lo largo y ancho de Guanajuato.

Aseguran camioneta con logos de FSPE; no era de la Secretaría

Alvar Cabeza de Vaca dio a conocer el más reciente resultado que se logró gracias a los helicópteros, como fue el aseguramiento de una camioneta blindada y que estaba rotulada con logos de las Fuerza de Seguridad Pública del Estado, la cual a principios de noviembre de este año fue usada por un grupo criminal que opera en la entidad para grabar un video y dirigirlo a sus contrincantes.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado aseguró que dicha unidad no estaba adscrita al padrón vehicular ni de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado ni tampoco del Gobierno de Guanajuato, sino que había sido robada en octubre pasado en cerca de la comunidad de San Antonio de Morales, en el municipio de Juventino Rosas.

“Nos dimos a la tarea de realizar el análisis de gabinete, implementamos una labor de inteligencia por parte de la Secretaría de Seguridad y establecimos operativos en campo con el grupo táctico operativo de la Secretaría y fue así que fuimos logrando hacer un cerco territorial en donde sabíamos que tenía presencia esta unidad, que participó en un video y que se presenta por un grupo delictivo local.

“Con labores de inteligencia, de campo, de gabinete se logró ir cercando el lugar, hasta que finalmente pudimos hacer la operación, en donde con apoyo de nuestros helicópteros pudimos ubicar en una zona arbolada, en una zona serrana, apartada, la unidad; no sabíamos si había personas o no, entonces se despliega toda una operación táctica y se logra asegurarla; no había personas, se aseguró esta camioneta para ponerla a disposición del fuero común”.

La unidad fue asegurada en una zona que comprende las comunidades de Franco Tavera, Pozos, San Juan de la Cruz, La Cuadrilla de Centeno y Rincón de Centeno, que en su momento fueron área de operaciones del Cártel Santa Rosa de Lima, por lo cual ya toca a la Fiscalía General del Estado realizar la investigación correspondiente.

Durante la inspección, dentro de la camioneta fueron encontradas piezas metálicas conocidas como estrellas ponchallantas, las cuales son usadas por los grupos delictivos tanto para perpetrar robos en carreteras, así como también para lanzarlas a la hora de escapar tras perpetrar un ilícito.

“Seguimos con presencia en Juventino Rosas”

Alvar Cabeza de Vaca señaló que las Fuerzas de Seguridad Pública continúan con el despliegue operativo en Juventino Rosas, luego de la extinción de la policía municipal de ese municipio, tras haber sido detectada una presunta colusión de algunos policías y mandos de la corporación con el crimen organizado.

“En el particular caso de Juventino Rosas, donde ya teníamos referencias, algún comandante encargado de turno, un encargado de turno que llevaba en su coche particular llevaba un cuerpo desmembrado, en su momento fue detectado por la Guardia Nacional fue detectado por la guardia nacional y éste comandante de turno decide enfrentarse a balazos con la Guardia Nacional y ahí es donde es abatido”, dijo el Secretario de Seguridad Pública del Estado.

A pesar de tener presencia total en Juventino Rosas, Alvar Cabeza de Vaca dejó en claro que también se tiene presencia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en todos los municipios de la entidad; no por nada, refirió, de cada 10 detenciones realizadas en territorio guanajuatense, 9 son hechas por las llamadas FSPE.

“No existe ningún municipio que no tenga presencia de la policía estatal, dando el servicio de prevención y reacción por las diferentes divisiones, ya sea en carreteras, grupo operativo, ya sea grupo táctico, ya sean caneros, ya sea la Policía Urbana Estatal, pero no hay ningún municipio que no cuente con la presencia de la policía estatal”.

El Secretario de Seguridad Pública señaló que el compromiso es seguir disminuyendo la incidencia delictiva en el estado y para ello serán utilizadas todas las herramientas con que se cuenta en el estado, incluidos los helicópteros, pues datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han dado cuenta de que los homicidios dolosos en la entidad han disminuido en un 27%, equivalente ello a que haya en 2021 mil homicidios menos que los que hubo en 2020 y el compromiso es reducir aún más esa cifra y recuperar la paz para el estado.