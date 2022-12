He trabajado por 20 años: INGUDIS celebra 10 años en el estado

León, Gto., (OEM-INFORMEX).- En el marco del Día Internacional para las Personas con Discapacidad, el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS) celebra 10 años de trabajar por una vida inclusiva en la entidad.

“No ha sido fácil, llevo 20 años trabajando por esto. Cuando me entregaron el premio Nacional de la Juventud ya como discapacitado mi madre me dijo: ‘ya no te puedes echar para atrás’. Y no, ya no hubo marcha atrás, nunca imaginé que 20 años después estaría al frente del instituto”, platicó a estudiantes de la EDUCEM, José Grimaldo Colmeneros director general del INGUDIS.

En los últimos tres días, dijo José Grimaldo Colmeneros, director general del INGUDIS, en 32 de los 46 municipios guanajuatenses se llevan a cabo actividades para conmemorar los 10 años del Instituto; “pero sobre todo se realizan actividades para visibilizar y dar cuenta de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia para que las personas con discapacidad en Guanajuato y México estén visibilizando los derechos de las personas con discapacidad”.

Pero desde el 25 de noviembre, con un evento masivo se inició la semana por la Jornada Estatal por la Inclusión con actividades en los 46 municipios. En Guanajuato el 4.6% de la población tiene discapacidad.

Para lograr la creación de Instituto tuvieron que pasar muchas cosas. Primero que la voz de un colectivo tomó fuerza

En el INGUDIS se difunde la Lengua de Señas Mexicana, se trabaja por la rehabilitación e integración a la vida, se capacita a la empresas e industrias para que puedan integrar personas discapacitadas a sus plantillas y sobre todo, se lucha por sus derechos.

¿Qué es la discapacidad? Para el sector clínico-médico es un factor que hace que la persona tenga una complicación física, motriz, neurológica, intelectual, sensorial que puede ser visual o auditiva. La discapacidad es un concepto muy interesante desde la perspectiva sociedad que tiene que ver con la limitación social. Barreras interpuestas por el propio humano para trabajar y socializar. Actualmente la discapacidad se visibiliza como una limitación para ejercer sus derechos.

Jesús recuperó su vida

En un vídeo Jesús Quintana, de 32 años de edad y habitante del municipio de Silao, platicó del día que se convirtió en discapacitado y en como el INGUDIS fue parteaguas para su rehabilitación e inclusión a la vida una vez más.

“Mi ocupación es cuidar gallos, ¿mi accidente? El gallo me desconoció y me cortó con la navaja que traía. Nunca se imaginaron que fuese algo tan, tan delicado. El doctor decide amputar mi pie. Con INGUDIS en el centro de rehabilitación recibí mucha ayuda en cuestión de mis terapias, citas con el psicólogo, con el médico. Me siento muy agusto y con mucha seguridad de llegar ahí y pedirles apoyo, así como me dieron mi prótesis”, platicó Jesús.

El joven silaoense aprendió a integrar su prótesis y volvió a conducir motocicleta.