Hay transparencia y cero corrupción en el gobierno de León, afirma el alcalde

En el gobierno municipal de León hay cero corrupción y se trabaja de manera honesta y transparente, afirmó el alcalde Héctor López Santillana.

En el mensaje de honores a la bandera, López Santillana señaló que el cumplimiento de obligaciones de transparencia es total, de acuerdo con el Instituto de Acceso a la Información Pública del estado de Guanajuato (Iacip) y llamó a la ciudadanía e indicó que el en futuro político, lo que está en juego es la libertad de los ciudadanos.

“Desde 2015, en este gobierno hemos trabajado para transformar nuestra cultura al interior de la administración municipal para generar una ola expansiva de una honestidad y transparencia hacia todo el municipio”, dijo el presidente municipal.

Agregó que “decimos no a la discrecionalidad; sí a que todo se maneje con apego a la ley y la eficiencia en el uso de los recursos que son de todos. Nuestro propósito es devolverle la confianza a la ciudadanía en sus instituciones y en su gobierno porque estamos haciendo las cosas bien, con un gobierno abierto y transparente”.

“Ponemos información al alcance de los ciudadanos a través del portal Modelo Abierto, impulsamos la unidad de transparencia al punto de que el índice de cumplimiento de las obligaciones de transparencia del municipio de León proporcionado por el Iacip es de 100%”, destacó.

El munícipe mencionó que “nuestros procesos de adquisición se realizan con lupa ciudadana, así como los apoyos que hemos entregado en este periodo de contingencia y afirmó que tenemos cero escándalos por corrupción”.

Cómo ejemplos puso que los delegados rurales son electos por la ciudadanía, “ya no es el alcalde quien nombra a los representantes de nuestras comunidades” y que “desde principio se publican mis declaraciones 3 de 3 y las de todos los titulares de dependencias y entidades municipales”.

También mencionó que “por primera vez, jóvenes forman parte de los consejos municipales; contamos con contralores internos definidos por convocatoria y contralores ciudadanos que revisan el desarrollo de las obras; el nuevo cronista de la ciudad fue seleccionado por el Ayuntamiento, a partir de una convocatoria pública y el contralor municipal ya no proviene de un partido político, sino de la propia sociedad”.

El futuro

Respecto al futuro, para el cambio de administración, López Santillana expresó que “seguiremos trabajando estos ocho meses que nos quedan para fortalecer la capacidad de decisión de los leoneses porque el verdadero poder están ustedes”.

Reconoció “con orgullo que después de estar cinco años al frente de esta ciudad, la gente, la sociedad se han vuelto más participativas, más críticas y más exigentes” y llamó a hacerse “escuchar; no seas indiferente, no te quedes callado; sé parte de la solución porque quien no participa pierde su derecho a quejarse”.

“Si logramos resolver este tema de la indiferencia, habremos sorteado la parte más difícil; el futuro que nos estamos jugando, no es el futuro político de una institución o de una administración, sino la libertad. La independencia, la capacidad de los leones es para decidir lo que quieran ser y hacer”, finalizó.