Hay en GM de Silao siete personas contagiadas y dos decesos

León, Guanajuato.- Dentro del marco de la reunión del Movimiento Nacional contra la Precarización Laboral y los Despidos, integrantes del grupo “Generando Movimiento” General Motors, demandaron resolución inmediata de los trabajadores afectados.

Israel Cervantes representante en la conferencia de este jueves por parte de “Generando Movimiento”, explicó que durante la última visita de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se tenían contabilizados de 6 a 7 contagiados por Covid-19.

“El día de hoy me informaron que un compañero de la planta de ensamble de motores de ensamble general; no sabemos si fue por Covid, según por parte de la empresa sólo han hablado de dos (muertos), pero según no fueron contagiados en la planta”.

“Fue una visita programada, a lo cual fue sólo una cortina de humo; un día antes le llamaron la atención a los trabajadores para que no hubiera ese tipo de incidencias y poder decir qué es una empresa 100% segura”, indicó Israel Cervantes.

Con el Movimiento Nacional contra la Precarización Laboral y los Despidos están participando organizaciones públicas y privadas que se han visto afectadas por los efectos de la pandemia.