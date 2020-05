Hasta el momento no hay quejas por el reparto de utilidades: Hugo Varela

León, Gto. La Central de Trabajadores de México, a través de su delegado en Guanajuato Hugo Varela Flores, dio a conocer que hasta el momento no se cuenta con reportes de inconformidad por la entrega de utilidades, por parte de trabajadores agremiados a sus filas.

Lo que nos hace indicar que va todo dentro del orden, pero, dijo el líder sindical, es muy prematuro tener un panorama de la situación toda vez que el plazo para este beneficio del trabajador vence a finales del mes de mayo.

Ante el panorama económico que vive el país en relación a la contingencia sanitaria causada por el Covid-19, espera que todo se desarrolle de forma normal, “hasta este momento las empresas afiliadas a CTM, nos dieron a conocer la carátula de utilidades para el reparto, como lo establece la ley”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Destinan 4.8 mdp para empleo temporal

Basta esperar a que finalice mayo, para conocer la realidad en el tema, pero somos positivos y confiamos en las empresas instaladas en territorio guanajuatense cumplan con sus trabajadores.

Regreso al trabajo

Varela Flores, reconoció que “existe voluntad y deseo de los trabajadores de regresar a sus actividades, y como la Central de Trabajadores más grande del país, nosotros estamos en la mejor disposición del regreso a actividades productivas “siempre y cuando se cumpla con los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud y bajo las normas de la Secretaría del Trabajo.

Nuestra postura es clara “la salud de los trabajadores no es negociable”, hasta que las empresas cumpa sobre todo aquellas que no son esenciales o consideradas esenciales sea del ramo automotriz, alimenticios y otras; obviamente nosotros no vamos aceptar que regresen en donde no estén dadas estas condiciones para laborar.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Enfrentan desabasto de medicamento

Caso GM

El delegado de la CTM en Guanajuato, advirtió la existencia de especulaciones en torno al regreso de trabajadores, como el que se difundió de la planta GM en Silao, al que etiqueto como “chismes” y dijo no caer en el juego de estas personas que buscan desestabilizar.

Es necesario que se analice bien y que se acuda a las instancias correspondientes como es la STyPS y de Salud para saber si están vigilando que se cumpla con los protocolos en el regreso a la normalidad, son ellos quienes a final determinan en base a estudios, la reapertura. No creo que alguna empresa de la talla de GM o menor se quiera ver involucrada en este tipo de situaciones solo al no acatar disposiciones oficiales, concluyó.

Sobre el reparto de Utilidades

Héctor Enrique Ruíz Durón, especialista en materia laboral, señaló, la ley establece que toda fuente de trabajo, ya sea persona física o moral (patrón o empresa), unidad económica de bienes y servicios está obligada al pago de utilidades a partir de 300,000 pesos de ganancias al año. Por lo que aquellas empresas o patrones que hayan tenido una ganancia superior a esta cantidad tienen como fecha límite para realizar el pago para personas morales el 30 de mayo y para patrones personas físicas el 29 de junio del año en curso.

En caso de no recibir el pago de reparto de utilidades, señaló Ruíz Durón, se puede hacer el reclamo por dos vías la administrativa en el Sistema de Administración Tributaria o a través de juicio laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o la Junta Federal.