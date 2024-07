Harfuch merece un margen de confianza: Wera Reynoso

León, Gto.- Alejandra la “Wera” Reynoso, senadora por Guanajuato, declaró que se le debe dar un margen de confianza para que planteé una estrategia de seguridad, al nombramiento de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Lamentó que en el actual gobierno no hubo una estrategia de seguridad y la ciudadanía espera que el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch, pueda diseñar y desarrollar una estrategia.

“Me parece que en materia de seguridad siempre hay que dar ese margen de confianza para ver si la estrategia ahora sí se puede establecer una estrategia de seguridad. Lo vimos, con todo respeto, que por más que hubiera una Guardia Nacional indefinida por cómo surge y cómo operaba, pero hay que dar este margen porque me parece que es el principal tema de preocupación para todos los ciudadanos, no solamente en Guanajuato sino en el país. La inseguridad y la violencia esperamos que se pueda dar resultados y que se establezca una estrategia distinta a la de los abrazos y no balazos”.

A pesar de que no ha tenido contacto con García Harfuch, la senadora destacó que logró contar con los apoyos necesarios de la federación para reducir la inseguridad de la Ciudad de México. “No lo conozco, pero esperamos que pueda presentar una estrategia que funcione y que sea distinta a la de abrazos, no balazos”.

Sin embargo, dijo que los problemas de estados como Guanajuato, Chiapas, Jalisco, Guerrero, entre otros, son muy distintos a la ciudad de México y tendrá que trabajar en una estrategia acorde a la inseguridad que se vive en cada región.

“La estrategia de la Ciudad de México tiene características distintas, no es lo mismo lo que pasa en la inseguridad de las 32 entidades, son características totalmente distintas, sin embargo esperemos que pueda mejorar, el gobierno federal es quien realmente opera la seguridad en la capital del país, además tienes todo a la mano, no es lo mismo la Ciudad de México que un estado con 46 municipios como Guanajuato o estados con más de 200 municipios, con muchas comunidades, hay que esperar porque más allá del nombramiento lo importante es conocer la estrategia”, concluyó.