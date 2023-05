Happy Colors: la carrera recreativa que ayuda a los demás

León, Gto.- (OEM-Informex).- Desde que nació la Carrera Happy Colors se ha mantenido firme y leal en su propósito: ayudar a quienes más lo necesitan. Además de ofrecer un espacio recreativo e incluyente donde se vive el aquí y el ahora con cada uno de los sentidos.

Aunque pareciera increíble, este evento nació de una experiencia no muy agradable que vivió Daniela Frausto, quien es directora general de esta carrera, y es que hace 10 años, fue invitada por una empresa de Querétaro para organizar un evento de este tipo, pero que buscaba ayudar a una fundación.

Sin embargo, al momento de entregar el apoyo, enviaron un cheque de 3 mil pesos a la asociación y por enmendar esa situación decidió hacer una nueva carrera para dar el 100% de los recursos a Cáncer Vida y Esperanza A.C. (CANVIES).

Foto: Mayra Córdova | El Sol de León

“Estela Rea, era la directora en ese momento y ella me dijo que por qué no lo hacíamos nosotras y yo estaba tan apenada que dije sí, yo me encargo de todo. En un rinconcito estaba Karen Carbajal, quien aún está en el comité, ella levanta la mano y dice yo les hago todos los diseños; una señora que estaba ahí dice mi hija estudia en Tec de Monterrey y puede sumarse, y así nació”, platicó Daniela.

100% ALTRUISTA

Daniela Frausto destacó que el 100% de los recursos se van a una asociación civil y por segundo año será destinado al Centro para Invidentes y Débiles Visuales (CIDEVI).

“Mucha gente nos dice para qué lo hacen si no ganan nada, pero quienes formamos parte somos fieles de que Dios da de otras maneras y en nosotros está dar la mano. Tratamos de que sean tres ediciones para cada fundación porque los apoyamos por proyecto y con una sola edición no se lograría”, compartió.

Foto: Cortesía | Happy Colors

Las primera tres ediciones apoyaron a Cáncer, Vida y Esperanza (CANVIES); los siguientes tres años a la Asociación Leonesa para la Distrofia Muscular (ALDIM), para la que lograron alrededor de medio millón de pesos con los que se pudo construir el primer Centro de Rehabilitación Pulmonar.

“Tenemos siempre una reunión con los encargados de las fundaciones y somos muy de vibras y energías, pero también pedimos proyectos en los que el dinero vaya destinado a algo tangible, algo físico para que se vea que nuestro esfuerzo si va a un destino importante y verídico”, señaló.

Este año, Happy Colors es aún más significativa pues está dedicada también a la labor de Toño, quien era director de CIDEVI y que lamentablemente falleció este año.

Foto: Cortesía | Happy Colors

“Su objetivo siempre fue que sus pacientes que tuvieran independencia económica, que trabajaran y estudiaran porque ser ciego para él no era un impedimento”.

El proyecto para esta asociación es un Centro de Cómputo con un software especializado para ciegos.

OCHO EDICIONES

Aunque la carrera comenzó hace una década, lleva ocho ediciones debido a que durante dos años no se realizó por la pandemia.

En el 2022 regresó con una nueva ruta en el Distrito León MX, anteriormente se realizaba en los alrededores de un centro comercial al norte de la ciudad, y tuvo una participación de 750 personas con las restricciones sanitarias del uso de cubrebocas y el gel antibacterial.

Este año participan alrededor de 60 personas, encabezadas por un comité organizador que dirige Daniela, pero quien destaca que de no ser por ellos esto no sería posible, pues además actualmente ella vive en Madrid y llegó hace unos días para continuar con la organización de este evento.

La carrera se llevará a cabo el 21 de mayo a partir de las 8:00 horas y se espera la participación de 1 mil 400 personas.

“Yo la nombro la carrera de los sentidos y la carrera que engloba muchos valores. Te das cuenta de la bendición que es ver colores, escuchar música, oler los polvos, tienen sabor, tienen olor y para mí Happy Colors es un conjunto de valores, inclusión, respeto, responsabilidad social, te diviertes haces deporte, vas con tu familia”.

No hay categorías ni premiación, todo se trata de integración, sensibilización e inclusión. Las inscripciones están abiertas en Sport Palace (Presidencia Municipal y Las Torres) o en el WhatsApp 4771246948. Tiene un costo de 400 pesos y en grupos de más de 10 personas de 350.