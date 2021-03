Hacen entrega simbólica del programa “Mi Compu GTO”

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- La tarde de este jueves el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza encabezó la entrega simbólica de 61 computadoras del programa “Mi Compu GTO”, de las poco más de 11 mil laptops que se entregarán a estudiantes de preparatoria y licenciatura del municipio de Celaya, mismas que se adquirieron con un recurso de más de 100 millones de pesos.

Las computadoras que se entregaron, son parte de los 100 mil equipos de cómputo que se entregarán a estudiantes y docentes de todo el estado, para lo cual se realizó una inversión de 912 millones de pesos; según afirmó Hernández Meza.

Dentro de la entrega a nivel municipal, el Ayuntamiento firmó un convenio con Educafín, para que las autoridades municipales pudieran emitir la convocatoria para llegar a estudiantes de escuelas privadas, a quienes se entregarán únicamente 500 de las 11 mil computadoras.

La primera edición de la convocatoria “Mi Compu GTO” inició en el mes de noviembre del 2020 y actualmente se encuentra en su cuarta edición, con la recepción de las últimas solicitudes y en su etapa final.

COMPUTADORAS NO PUEDEN VENDERSE

Cabe señalar que las computadoras no se pueden vender en casas de empeño ya que existe un acuerdo con la AMESPRE, organismo encargado de regular la operación de las casas prendarias, para que no reciban este tipo de computadoras en sus establecimientos, manifestó el secretario.

Asimismo, señaló que existe menos regulación en las páginas de compra y venta por internet, por lo que estas computadoras cuentan con un sistema de bloqueo anti robo que se consta de una revisión remota que se realizará cada tres meses para verificar que la persona que utiliza la computadora sea la persona a quien fue asignada, y de no ser así el equipo se bloqueará y quedará inutilizable.

“En el momento en el que se identifique que una persona ya no tiene su equipo se va a bloquear, y no hay manera de que se pueda utilizar”, aseveró el secretario, añadiendo que no se trata de un producto comercial, por lo que hizo la invitación a la ciudadanía para que no se dejen engañar en caso de que alguien les ofrezca una computadora de ese tipo.

Son tres versiones diferentes de computadoras las que se entregarán a los estudiantes, y serán entregadas de acuerdo al perfil de cada estudiante. El primer tipo de equipo tiene un valor estimado de 7 mil 900 pesos, el segundo de 11 mil 900 pesos y el tercero de 28 mil pesos.

Las reglas de operación indican que los estudiantes de preparatoria y de licenciatura en carreras de corte humanitario recibirán el equipo más básico, la versión dos se entrega a maestros de escuelas públicas y a estudiantes de ingeniería o de diseño gráfico; mientras que la versión tres, equipos de mayor rendimiento, se entregarán a estudiantes que compiten en olimpiadas de matemáticas, informática y torneos de robótica.