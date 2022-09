Hace burbuja inflacionaria que zapateros paguen hasta 12% más del producto final

León, Gto.- El presidente ejecutivo de la CICEG, Alfredo Padilla Villalpado, dijo que derivado de la burbuja inflacionaria generada en la industria del calzado tanto en la materia prima como en la mano de obra, los empresario han pagado hasta el 12% del producto final.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Tenemos un tema de costos de burbuja inflacionaria con materia primera y mano de obra, estamos pagando más, sobre 8 a 12% en el producto ya terminado, pero también no podemos nosotros, no somos especuladores, lo que es ropa y calzado no especula, a lo mejor otras cosas sí, pero nosotros tenemos mucha producción”, dijo.

Recordó que la industria del calzado en Guanajuato tuvo una baja interesante en la producción y apenas se están recuperando, sin embargo, para no incrementar los costos han seguido trabajando con los acuerdos con los diferentes entes de la producción.

“Tenemos arreglos con el mismo proveedor que nos vende la materia prima, con el fabricante y lógicamente con la tienda donde venden el producto”, agregó.

Por su parte, Mauricio Battaglia, presidente de SAPICA, informó los resultados de la edición número 87 de la feria del calzado se registró un aumento en los compradores de un 7% y de un 10% en los expositores.

“La estrategia de comercialización digital de Sapica se logró hacer un evento muy atractivo para las nuevas generaciones que están inmersas en lo digital y llegar a un gran número de compradores jóvenes”, dijo.

Verónica Salazar Gómez Gerente Operativa de SAPICA dio a conocer las cifras totales de compradores nacionales e internacionales. Se tuvo un total de 2,176 empresas únicas compradoras nacionales lo que representa un incremento del 7.6 % en comparación de la edición de agosto de 2021.

En cuanto al número de compradores internacionales, en esta edición se presentaron 147 empresas únicas extranjeras lo que representa un aumento del 47 % en comparación a agosto de 2021.

Local Cadena productiva del calzado se está recuperando: Romero Pacheco

En total se tuvo la cifra de 2, 323 empresas compradoras únicas lo que significa un aumento del 9.5 % con respecto a la edición de agosto del año pasado, recalcó que es la mejor edición de la feria Primavera-Verano de los últimos 5 años.

Salazar Gómez comentó que los estados de origen de los compradores fueron Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Chihuahua entre otros.