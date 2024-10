Advierten más movilizaciones trabajadores del Poder Judicial en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Los más de 1 mil 500 trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Guanajuato continúan sus labores de manera cotidiana, pese a amenazas de descuentos, levanta de actas e incluso despidos de personal que por cualquier motivo no se encuentre laborando por participar en movilizaciones contra la Reforma Judicial, reveló José Luis Rangel Jantes, secretario general del sindicato de trabajadores del PJF en Guanajuato.

Sentenció que si bien hay represión a la libertad de manifestarse, en Guanajuato continuarán las movilizaciones con el propósito de "echar a bajo" la Reforma , ya que insistió, vulnera los derechos laborales y la autonomía del PJF.

"Hay un enojo, justificado, por las amenazas, por no haber sido escuchados, sino que se trato a una simulación", refirió.

De igual forma recalcó que en el caso particular de Guanajuato no se han dejado de atender los asuntos judiciales, ya que subrayó que se privilegia las garantías y derechos de los ciudadanos.

"Siempre se ha laborado, por que tenemos asuntos urgentes, ahorita estamos dándole atención a todos los procesos que se han presentado, la modalidad ha sido la habitual. Sabemos que hay otros estados en donde han sido mas recios en que mientras que no se quita la Reforma no regresan a trabajar, sin embargo en Guanajuato no hemos dejado de laborar, por que aunque podemos suspender labores en la mañana, por la tarde los retomamos y por la noche nos llevamos el pendiente, por que son asuntos que alguien los tiene que sacar. Siempre dejamos bloques de guardia, fue el método que hemos utilizado", argumentó.

Rangel Jantes compartió que suman cientos de demandas contra la Reforma Judicial y que fue interpuesta por la totalidad de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sumado a la interpuesta por el Poder Judicial del estado, uno de los mecanismos que se sumó a las ya interpuestas por la instancia federal.

La próxima movilización esta programada para el 10 de noviembre en la ciudad de Guanajuato con una participación aproximada de mas de 3 mil asistentes de las sedes de Guanajuato, León, Irapuato y Celaya.