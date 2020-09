Habitantes de San Pedro de los Hernández siguen sin creer que el coronavirus existe

León, Gto.- En San Pedro de los Hernández siguen sin creer que el coronavirus existe y por lo tanto una buena parte de sus casi diez mil habitantes se rehúsan a cumplir las medidas sanitarias que contengan los contagios.

Las autoridades han implementado un cambio en la estrategia de los operativos anticovid: integrar a pacientes recuperados para que den testimonio, pero en San Pedro de los Hernández, no es posible.

Sí hubo interesados en hacerlo; sin embargo el miedo a sufrir agresiones les detuvo. Manuel Alejandro Aranda Ramírez, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria VII, menciona que este tipo de charlas sirven para “sensibilizar, porque incluso hay gente que cuando se le notifica que salió positivo no lo cree, sino hasta que tiene los síntomas”.

Aquí buscamos quien nos diera su testimonio pero precisamente por la resistencia que hay, las personas no quisieron hacerlo por represalias

San Pedro de los Hernández es una las colonias de León que ocupa los primeros lugares en cuanto a contagios y decesos acumulados y aun cuando “hemos insistido para que hablen y que sí quieren participar, siente que el resto de la población de esta colonia puede causarles alguna agresión”.

La mañana de este jueves, en el enésimo operativo de promoción, personal de la Jurisdicción Sanitaria regresó a dicha zona, donde es evidente la indiferencia de sus pobladores. Todos, absolutamente todos solo miran una persona con un disfraz de la muerte y un montón de personas con uniforme, poniéndose de acuerdo para comenzar la caravana en autos y perifonear las recomendaciones.

Y no es suficiente. No hay respuesta del ciudadano. A decir del doctor Aranda Ramírez, en esta colonia hay un acumulado de 105 casos positivos y 14 defunciones. Uno de los fallecimientos más sonados por Covid-19 fue el del párroco, Eduardo Hernández, a inicios de mayo.

A casi cuatro meses de su muerte, las mismas promotoras de Salud, señoras que viven en esa colonia, siguen negando que el sacerdote falleciera por Covid-19. “No, no, no.. él no murió de eso”, se apuran a contestar cuando se les pregunta si los decesos han impacto para que la gente tome más conciencia.

Luz María Almaguer, quien se ostenta como Aval ciudadana y cuyo cargo significa “checar” -dice ella- que los médicos del Centro de Salud “revisen bien a los pacientes”, cambia su mirada y su tono de voz cuando se menciona el caso del párroco.

“No fue especialmente eso.. en sí, unos dicen que sí, otros que dicen que fue otra…“, responde sin terminar ninguna frase… toma aire y añade que “estamos conscientes de que tenía problemas asmáticos; salía a las procesiones con el Santísimo, precisamente por la pandemia y le agarró el agua… de hecho de todas las personas que estaban con él dentro del templo y que le acompañaban, ninguna salió positiva… bendito sea Dios”.

Con el aliento recuperado, Luz María y Adriana -otra señora del lugar- mencionan que las muertes “de otras personas” sí han impactado entre los vecinos.

“Al principio sí hubo resistencia; no se creía, pero viendo los casos, entonces empezó a haber conciencia de que era real”. De las muertes, “pues sí… saber que murió el vecino, porque nos dábamos cuenta… de que hubo, sí hubo y eso ha ayudado a tomar conciencia, por eso hoy la mayoría usa cubrebocas”.

Pero la información que tiene la autoridad y la percepción es otra. El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria en León afirma que a San Pedro de los Hernández han tenido que regresar con los operativos porque “la colonia se resiste y tenemos que insistir con el uso del cubrebocas, pues no hay herramienta más efectiva que ésta para evitar que se siga transmitiendo el virus”.

Y para muestra las aglomeraciones de las que tiene información el doctor Aranda. “Aquí hay casos muy conocidos de gente que ha muerto y aun así, la población sigue acudiendo a lugares donde hay grandes concentraciones, sin uso de cubrebocas y sin sana distancia”. Otro caso de fallecimiento del que también se guardan reservas es el de una señora vendedora de elotes en la famosa calle Ancha.

Pese a esto, el médico no pierde el optimismo; dice que después de seis meses de pandemia, “lo que ha cambiado es que los promotores del Centro de Salud son más activas para difundir el uso de cubrebocas entre la población, locatarios y gente que ande en la calle”. Sí, las misma promotoras que rechazan que el padre Eduardo fue víctima de coronavirus.