Vecinos de Brisas del Campestre piden dignificación con áreas verdes, transporte y más servicios

León, Gto.- Habitantes de Brisa del Campestre buscan que el Municipio de León dignifique la colonia, su petición son áreas verdes, árboles, zonas recreativas y pintura para sus edificios. También piden ampliar unidades de transporte público pues los domingos básicamente se quedan incomunicados.





¿Qué opinan residentes de la zona?

Erica comentó que el descuido para que esta colonia sea llamada “Brisas de la Muerte” persigue a sus vecinos por lo que buscan un acercamiento con el municipio para cambiar su imagen y no se vea de “terror”.

Explicó que el abandono se dio debido a la lejanía de la ciudad y entonces las familias fueron dejando las viviendas, ello generó que “paracaidistas” ingresaran y se colgaran de los servicios básicos como lo son agua y luz.

Además, algunos más comenzaron a saquear las casas hasta robar el cableado, apagadores, puertas, ventanas e incluso ladrillos para revender.

“Queremos que Brisas del Campestre se vea bonito, si te fijas, desde que entras comienza a verse feo porque no tenemos ni una sola área verde, no hay árboles, canchas para que niños jueguen. El transporte público no es suficiente para los que vivimos aquí porque la gente se pela para subir, una vez tumbaron a una señora grande porque alegaba que tenía prioridad y un muchacho le dijo: sí pero usted acaba de llegar y yo tengo una hora esperando. En el forcejeo la señora fue a dar debajo de las llantas del camión”, dijo Erica.

¿Qué mejorías consideran necesarias?

En cuanto al kinder y a la primaria, los vecinos aplauden la nueva infraestructura de estas ya que muchas infancias ya no estudiaban porque no alcanzaban turno pero donde siguen batallando es para tener un espacio de la secundaria porque buscan un lugar de diversas colonias como El Árbol, El Roble y otras más, pero comentan que la directora es déspota y grosera con los padres de familia.

“El que vivamos en Brisas del Campestre también nos merece un trato digno, la directora de la secundaria nos grita cuando la buscamos para conseguir un lugar a nuestros hijos”, manifestaron las madres de familia.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

¿Cómo se sientes los colonos de Brisas del Campestre?

Aseguraron que por vivir en Brisas del Campestre, algunas infancias sufren de bullying en las escuelas de Urbi y San Juan Bosco y del mismo modo, personas que salen de trabajar y bajan del transporte público por la noche son intimidados por elementos de Seguridad.

“Yo entiendo que tiene mala fama pero cuando pasamos siempre nos tachan de lo peor y se burlan de uno, yo creo que sí se necesita cambiar la forma de pensar pero las autoridades tienen miedo enfrentar y entrar en esta colonia, los que vivimos aquí y pagamos renta o somos dueños de los departamentos, estamos por necesidad porque no nos alcanzó para una mejor vivienda y no queremos vivir en la calle pero queremos y necesitamos respeto”, expresaron.

En cuanto al Municipio de León sí han recibido apoyo con calentadores solares pero esperan que haya becas especiales para todas las infancias y adolescencias de Brisas del Campestre.

“Sí hemos recibido apoyo, pero el apoyo que queremos principalmente es que haya bonitas zonas donde los niños jueguen, escuelas donde los niños pasen más tiempo y becas para que no dejen de estudiar, que los maestros comiencen a cambiar la mentalidad de los niños para que salgan adelante y no se queden estancados, que acerquen más actividades para todas las familias y que los domingos haya camiones para poder llevar a nuestros hijos a un parque porque de este entorno no salen” concluyeron.