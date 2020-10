Habitan en León 29 comunidades extranjeras

El Dif León inauguró la Romería de la Raza 2020, una edición especial de manera virtual que se realizará del 12 al 18 de octubre, a través de las redes sociales del DIF y en donde se promoverá contenido cultural y de gastronomía.

A la cita virtual acudió Lula Solís Presidenta del Sistema DIF León, el Presidente Municipal de León Héctor López Santillana, Carlos Castillo, Director General de Tecnologías de la información de la Presidencia del Municipio de León y Alma Cristina Rodríguez Vallejo, Directora General DIF León

A su parte Lula Solis destacó que “hoy es un día importante porque que celebramos el descubrimiento de América, una identidad de culturas, esta se enriquece gracias a las comunidades extranjeras que hoy viven en nuestro bonito León Guanajuato, he tenido la oportunidad de conocer a personas de estas comunidades es enriquecedor su estancia aquí” y así añadió “La Romería es una tradición de más de 55 años, esta celebración es para integrarnos mejor cómo familia entre las culturas y nosotros”.

Durante la inauguración virtual también se presentó David Ramírez Sánchez del Club Rotario León Bajío quien explicó cómo fue que nació la Romería de la Raza desde las primeras celebraciones en centro de convenciones de León a los desfiles “lo que hicimos los rotarios fue dar la idea de la romería, crear la Romería”.

A su parte Héctor López Santillana “León y los leones somos herederos de una gran historia, una historia que prácticamente desde nuestra fundación hasta la fecha siempre ha estado relacionada con gente de otras latitudes de otras y nacionalidades, la historia de León es la historia de una sociedad que siempre ha recibido con los brazos abiertos a gente de diferentes partes desde nuestro país como de otros países”.

Somos herederos de un gran futuro y nuestra diversidad cultural nos enriquece.



Inauguramos la #Romería2020, ahora de forma virtual, para festejar la pluralidad y los lazos que nos unen con 29 comunidades extrajeras que se han venido sumando a esta gran familia leonesa. pic.twitter.com/YpCxwqduaa — Héctor López S. (@hlsantillana) October 12, 2020

“Hoy tenemos orgullosamente en León 29 comunidades extranjeras que han adoptado a León cómo su hogar, y ese es el propósito principal de esta Romería, para que estas comunidades no solamente vengan a trabajar, sino que se integren, convivan, estudien y se diviertan con nosotros y ese es el espíritu de una gran familia conformada por un 1 mil 600 mil habitantes”, dijo López Santillana.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Supera Guanajuato los 45 mil 200 casos positivos de Covid-19

Alma Cristina Rodríguez Vallejo, directora del Dif León destacó que este día no se podía dejar pasar “dadas las circunstancias de la pandemia buscamos una alternativa para no dejar pasar este día, la realidad es que por más de 55 años, hemos estado teniendo esta gran fiesta y este año no es la excepción y hoy estamos haciendo esta propuesta virtual para llegar a muchos lugares en donde antes no podíamos llegar y es un muy buena oportunidad para que la gente pueda conocer porque la Romería y qué es lo que celebramos en este día, toda esta convivencia de las colonias extranjeras”.

Del 12 al 18 se realizará la Romería Virtual y en el evento habrá diferentes actividades culturales como “Aprendiendo a cocinar con Comunidades extranjeras”, en la que se podrán encontrar diferentes recetarios de diverso países, como España con la paella, también se contará con cápsulas en las que se pueden aprender diferentes idiomas, palabras y frases de diferentes lenguas, otro es la Romería Incluyente en el que a través de lenguaje de señas se podrán saber nombres de platillos típicos de diferentes países, y temas como el respeto a la diversidad cultural y pequeños videos didácticos para aprender más de cada país que participa en la Romería de la Raza 2020.

Durante la inauguración virtual se mostraron imágenes en video de evento anteriores.