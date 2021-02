Ha cumplido satisfactoriamente López Santillana

León, Gto.-Aunque algunos objetivos de gobierno no fueron logrados por la actual administración municipal, como parte de los 10 compromiso que firmó Héctor López Santillana, como candidato a la presidencia ante COPARMEX y CCE León en 2018, se cumplió con satisfacción en un el 60%, reconocieron los dirigentes patronales Alberto Ruenes Escoto y Luis Gerardo González García.

De acuerdo a lo mencionado por Ruenes Escoto, entre los programas que sobresalen y a los que se comprometió la actual administración se encuentran programas como el de Cero Tolerancia, Incremento al sueldo a Policías Municipales, se fortaleció el Desarrollo Económico, el tema de Innovación y fortalecimiento a temas de Salud y Educación, y sabemos que se avanza de forma favorable en otros a cumplir al termino del actual gobierno.

En opinión de Luis Gerardo González, no se trata de estar a favor de un partido o no, estamos a favor de un México, como organismos no tenemos una agenda, se trata de tener una agenda común sin importar el color, buscamos la inclusión de la sociedad en la toma de decisiones por un mejor México.

“No creo que haya una mala relación entre el gobierno de León y el Federal, simplemente creo que hay que enfocar más la dirección de los recursos y es algo que han vivido muchos municipios y estados el país, que detuvo los programas de obras, apoyos y recursos dirigidos en favor de los ciudadanos y claro como ciudad no fuimos la excepción, por ello el cumplimiento de los resultados que se tienen”.

Para el presidente de Coparmex delegación León, Alberto Ruenes, no se trata de que si existe una mala relación con la administración federal, y que sea esta la causa los bajos resultados del actual presidente municipal, simplemente habido oídos sordos de parte de la Federación, no vemos un conflicto para el alcalde o para el estado, esto se refleja en todo México las decisiones tomadas desde el centro, de donde está queriendo controlar todo y vemos que muchas decisiones no están pensadas en lo general y no a cada zona geográfica.