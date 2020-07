Gusta a niños recorridos en auto por el zoológico

León, Guanajuato.- La nueva experiencia para conocer el Zoológico de León en estos tiempos de pandemia, es en recorrido en carro, que arrancó este inicio de semana y para que la gente tenga oportunidad de salir del encierro de más de 4 meses.

El costo es por vehículo e incluye tres paquetes, uno muy básico con el recorrido por los 30 módulos de animales y unas palomitas para disfrutar comiendo entre familia mientras observas las conservas de algunas especies ya en peligro de extinción, ya que si también quieres adicionar él Safari esté incluye un extra con regalos de por medio.

Para empezar tú como visitante debes de respetar todas las medidas de seguridad para tu persona y tus acompañantes, hablamos del uso de cubrebocas, esto como mínima medida para hacer el recorrido en las instalaciones del parque.

Pagado tu paquete ingresar al parque donde con señaléticas te van indicando los pasos a seguir y caminos que debes de tomar para hacer el recorrido que no dura más de una hora 20 minutos, pero puedes disponer de más tiempo si ingresas al Safari y tener una experiencia más cercana con las especies.

Pero no creas que tú guiarás tu visita, por si consideras te faltan conocimientos zootecnistas, no, para eso fue pensado de buena forma por el equipo de trabajo del Zoológico de León audios para tener la descripción de los habitantes con una memoria usb conectada al estéreo de tu vehículo, si no reproduce te prestan una grabadora que tendrás que regresar al final del recorrido.

No puedes bajar de tu vehículo para nada, sólo al baño en lugares especiales y para poder observar a los pingüinos, puedes llevar las ventanas abajo del carro para que sea más de cerca la experiencia que sin duda encanta a los pequeños.

Durante el recorrido debes considerar que no todos los animales se dejan ver o por la estructura donde son resguardados es poco accesible para la visión, el aviario no tiene acceso y algunos otros caminos donde el acceso del vehículo no es transitable.

Leones, lobos, jaguares, tigre de bengala y los ejemplares de mamíferos grandes como elefantes, jirafas, búfalos, rinoceronte, hipopótamo entre otros más animales de la gama del zoológico se pueden disfrutar si ya no aguantas el encierro y quieres cambiar la vista de cuatro paredes, a tus hijos les encantará.

“La verdad ahorita como está todo muy limitado y con estas formas la verdad se me hace muy buena estrategia y es seguro para hacer la visita por lo de la pandemia; contentos de salir de casa y hacer otras cosas”, señaló la familia Rodríguez Núñez al iniciar su recorrido en el zoológico.