Guardia Nacional debe tomar la "enchilada" completa en seguridad: Rolando Alcántar

León, Gto.- El diputado local Rolando Alcantar, exigió al gobierno federal que acepte tomar la enchilada completa en materia de seguridad para que la Guardia Nacional tenga las atribuciones de una policía municipal y estatal, y pueda realizar detenciones ante un juez calificador.

“Requieren agarrar toda la enchilada completa, no sólo la parte bonita que son los recursos económicos, y todo lo demás lo dejan suelto, es el problema por lo que no está dando resultados la Guardia Nacional en México, y estamos saliendo afectados todos, se le deja a la policía municipal todas las atribuciones y cero recursos, no se les da nada el gobierno federal”, dijo el panista integrante de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado de Guanajuato.

Señaló lo anterior tras la insistencia del presidente de México Andrés Manuel López Obrador de acusar en la mañanera a los legisladores de Guanajuato de no aceptar la militarización del país, aprobando en San Lázaro que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con mando militar hasta el 2028.

“En todo el país la población no está de acuerdo en ese tema (militarización), la población tiene claro el mandato constitucional, es justo, pero no entendemos este empeño de formalizar la Guardia Nacional, al final vamos a tener una seguridad pública militarizada en sus mandos, en sus procedimientos, su capacitación y sus elementos, eso es violatorio de la constitución y de los tratados internacionales”.

Dijo que es mentira que el gobernador de Guanajuato y otros mandatarios de oposición digan no a la Guardia Nacional en sus estados, pues requieren del apoyo de la federación para combatir la ola de violencia que no ha sido resuelta con la política pública de los abrazos a los delincuentes.

“No hay ningún gobernador que diga que no quiere el apoyo del Ejército, pero se ven rebasados y piden el apoyo, sirve la presencia, pero el formato que le quieren dar a la Guardia Nacional, perdón pero requieren agarrar la enchilada completa, sí quieren tener la seguridad pública que hagan una policía nacional, con las atribuciones, con la estructura, donde haya quien les califique las detenciones, quien certifique el estado de salud de los detenidos, que se sigan los procesos, eso es lo que establece la constitución y los tratados internacionales”, enfatizó.

Reconoció que Colombia tiene una mejor policía nacional, que no son militares, y sí son civiles, “tienen la formación, la jerarquía, la capacitación, los elementos son civiles, son un modelo exitoso de policía nacional donde prácticamente se encargan de la seguridad pública municipal, de las regiones, y de todo el país”.

Lamentó que México no copia ni el modelo de Colombia, ni la Guardia nacional de España y por el contrario se dejó de apoyar a los municipios, “el enfoque de la seguridad pública en la constitución es municipal, se dejó de apoyar a la policía municipal y estatal, y aventaron todo el recurso a la Policía Federal que son ahora la Guardia nacional, pero no las atribuciones, no las capacidades, van en un sentido contrario a la constitución”.

Concluyó que la Guardia Nacional seguirá solamente patrullando, y si detienen a alguien, “no hay quien les califique la detención, no proceden, y por lo tanto la Guardia Nacional ya no hace detenciones y pasan muchas cosas allí fuera de contexto”.