Guanajuato y Conagua dan primer paso para garantizar agua para León

León, Gto.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo calificó de muy productiva e importante la reunión que él y la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos sostuvieron con Germán Martínez Santoyo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en las oficinas centrales de Conagua en la ciudad de México para el avance del plan B para dotar de agua a León.

Nos reunimos en @conagua_mx para dar un paso más a la solución del abastecimiento de agua en el mpio. de #León.

Trabajamos por la consolidación de un proyecto integral, del cual estaremos dando detalles en conjunto con la Pdta. mpal. @AleGutierrez_mx y el Pdte. @lopezobrador_. pic.twitter.com/1095zpdB5q — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) December 8, 2021

“Nos vamos contentos porque hay avances, todavía no podemos dar detalles, estamos por supuesto esperando la cita con el presidente para presentar un proyecto integral pero podemos decir que vamos avanzando”, recalcó.

“Agradecer a Conagua por estos espacios, al director Germán Martínez que nos está recibiendo y creemos que esta es la ruta, la del diálogo, la de seguir avanzando y construyendo a favor de los leoneses, de los guanajuatenses y la sustentabilidad del agua”, mencionó Rodríguez Vallejo.

Gutiérrez Campos comentó que les interesa mucho el agua para Guanajuato y León, por lo que agradeció la buena voluntad de Conagua y mostrar solución “queremos que los guanajuatenses tengan la mejor calidad de vida y por eso estamos aquí trabajando en equipo”.

Por la mañana el funcionario estatal señaló que si se ponían de acuerdo en conjunto presentarán la propuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se propone que el 80% del recurso sea de la Federación y un 20% del estado y el municipio de León.

Estuvimos en @conagua_mx para hacer equipo y avanzar juntos en la solución del abastecimiento de agua en nuestra ciudad. Muy pronto, junto al Gobernador @diegosinhue daremos a conocer los detalles de un proyecto integral, que estamos seguros beneficiará a León y a nuestro estado. pic.twitter.com/jEjz8euEiu — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) December 9, 2021

El gobernador espera que el presidente AMLO lo pueda recibir antes de que acabe el año, y si es viable el proyecto, el primer mandatario lo anunciará en enero.

“Al final como ustedes conocen al presidente todo esto no se palomea hasta que no pasa por él. Técnicamente hoy pudiera tener la palomita del proyecto, pero si no trae lana, no vuela ese proyecto, esa lana ustedes saben que en gobierno Federal si no pasa por el presidente no pasó”, explicó.

Nos acompañó la presidenta municipal de León, @AleGutierrez_mx, con quien establecimos también un diálogo respetuoso que permitirá consolidar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno pic.twitter.com/CPiyDSSONI — Germán M. Santoyo (@GermanMSantoyo) December 9, 2021

Dijo que el plan B llegó como una posible determinación que se rebotó con los técnicos de Conagua y no con los titulares, pero vieron que era viable luego de muchas reuniones de trabajo donde estuvo personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.

Evitan especulaciones

Tanto gobierno federal como estatal acordaron no hablar del tema para evitar las especulaciones “hasta eso se lo dije al presidente y la verdad mis respetos porque luego ya ven que su pecho no es bodega, el mío tampoco el de él menos, yo sí le dije es así y así, pero le voy a pedir un favor: no diga nada porque si no van a empezar especulaciones y si no conocen el proyecto se van a poner nerviosos y van a decir ¿cómo que por aquí? ¿cómo que por allá? ayúdenos para que no se sepa nada, entonces no te puedo decir”, mencionó.

Comentó que el estado meterá recurso incluso el presidente le preguntó si estaban dispuestos y él gobernador le dijo que si, por lo que plantea un 20% con sistemas operadores, municipio y estado, y un 80% la federación.

El Zapotillo se verá en otra reunión

Informó que lo que se gastó en el proyecto del El Zapotillo será en otra reunión “ese es otro tema porque al final hay un decreto, hay derechos. Yo lo que he pedido es que lo hagamos en mesas diferentes(...) ¿al final qué nos interesa? La prioridad número uno es tener agua, la dos es que nos cueste menos y que nos paguen lo que se debe, pero si tú pones al mismo nivel tener agua y que nos paguen el dinero no va a avanzar (...) tener agua es un tema humanitario y de urgencia”.