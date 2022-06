Guanajuato, tercer estado con más ganaderías para criar toros de lidia

Irapuato, Gto.- Guanajuato es uno de los tres estados con más ganaderías para la crianza de toros de lidia y que en su conjunto generan entre 8 mil y 10 mil empleos directos e indirectos al año, particularmente en los municipios del norte del estado, que es en donde se concentran estos lugares para criar el ganado que usado exclusivamente para la llamada Fiesta Brava.

Hay 34 ganaderías que crían toros de lidia en Guanajuato.

De acuerdo con el censo de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, en Guanajuato hay 34 ganaderías dedicadas a esta actividad e incluso dos de ellas son de las más antiguas del país, como son la ganadería Santín, ubicada en el municipio de Jerécuaro y que fue fundada en 1835, así como la de San Diego de los Padres, ubicada en San Miguel de Allende, y que fue fundada en 1853.

Estas 34 ganaderías están asentadas en una superficie de alrededor de 10 mil hectáreas, aproximadamente, que son usadas única y exclusivamente para la crianza de toros de lidia, por lo que el entorno ambiental en donde se desarrollan es propicio para que estos animales crezcan de manera óptima para el objetivo que son criados.

La Fiesta Brava en Guanajuato es vista también desde lo económico.

Según consta en las consideraciones del Decreto Gubernativo Número 29, mediante el cual las corridas de toros junto con la charrería fueron nombradas como Patrimonio Cultural Intangible de Guanajuato desde el 14 de mayo de 2013, “cada ganadería emplea entre 200 y 250 empleados directos” para la crianza de los toros de lidia, pues “el ganadero cría, en la dehesa, ganado de reses bravas o equinos aptos para la fiesta brava, en los que invierte no sólo la extensión de sus tierras que les dedica, sino el pago de los distintos operarios asalariados e la finca – caporales, vaqueros, mayoral y otros empleados – de otros profesionales ajenos a la misma, pero cuyos servicios son imprescindibles – veterinarios, en primer lugar, pero también artesanos, jornaleros y operarios de máquinas y básculas, sin olvidar a cuantos intervienen en los herraderos y tientas – y, por último, realiza inversiones en alambradas, piensos y otros materiales precisos para la cría o explotación agrícola vinculada” (sic).

Guanajuato, de los estados con más ganaderías de toros de lidia.

El municipio de San Felipe es el que tiene más ganaderías instaladas, con nueve, entre las que están la de Santa Cruz de Xarama o San José de Buenavista, ésta última fundada en 1921 y que en su momento fue una de las principales proveedoras de toros para la Plaza México.





Ganadería Municipio Año de fundación Joaquín Aguilar Celaya 1987 San Martín Doctor Mora 1932 San Miguel de Mimiahuapan Doctor Mora 1948 Santa María de Xalpa Dolores Hidalgo 2000 Santa Teresa Doctor Mora 1972 Santín Jerécuaro 1835 San Miguel de los Castro Manuel Doblado 1959 San Francisco de Asís San Diego de la Unión 1980 Santa Cruz de Xarama San Felipe 1978 San José de Buenavista San Felipe 1921 San Felipe Torres Mochas San Felipe 1969 San Diego de los Padres San Miguel de Allende 1853 San Charbel San José Iturbide 2019 Vistahermosa San Luis de la Paz 1965 Vallumbroso San Diego de la Unión 1964 Rivera de Lajas San Felipe 1982 Peñalba Ocampo 1983 Murillo Vega Hermanos San Felipe 1983 Moreno Reyes Hermanos San Felipe 1959 Marrón San Miguel de Allende 1986 Manuel Macías San Felipe 1976 La Estancia San Luis de la Paz 1967 La Cuatralva San Felipe 1954 Guanamé San Felipe 1989 Francisco Cordero San Luis de la Paz 1976 El Garambullo Juventino Rosas 1976 De la Mora Ocampo 1989 Coroneo Coroneo 1955 Casa Blanca Doctor Mora 1962 Campo Hermoso San Miguel de Allende 1982 Bernaldo de Quirós Ocampo 1981 Begoña Doctor Mora 1955 Autrique San Diego 1981 Ángel Lascurain San Diego 1976 Fuente: Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia





Doctor Mora, por su parte, tiene en cinco ganaderías de toros, entre las que están la de Begoña, que fue fundada en 1955 y cuyos toros son protagonistas en las corridas de las principales plazas del país, mientras que San Diergo de la Unión concentra cuatro ganaderías; Ocampo, San Miguel de Allende y San Luis de la Paz tienen tres ganaderías cada uno, mientras que las otras se concentran en Celaya, Dolores Hidalgo, Jerécuaro, Manuel Doblado, San José Iturbide, Juventino Rosas y Coroneo, que tienen una cada de estos municipios.

Por encima de Guanajuato está Jalisco en la lista de estados con más ganaderías para la crianza de toros de lidia, con 36 casas dedicadas a esta actividad, mientras que Tlaxcala ocupa el primer lugar nacional, con 39 ganaderías; a nivel nacional son 20 estados los que tienen ganaderías para la crianza de toros de lidia y que son utilizados en las corridas que se dan en el país e incluso fuera de éste.

Corridas de toros se mantienen en Guanajuato

Apenas el 27 de mayo, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo en entrevista durante su visita a Tarimoro que en el estado las corridas de toros se mantendrían, pues él haría efectivo el decreto de mayo de 2013, en donde declaran a esta actividad y a la charrería como Patrimonio Cultural Intangible del estado.

“Hay un decreto que hizo el gobernador (Miguel) Márquez, el cual señala que tanto la charrería como la tauromaquia son patrimonio cultural inmaterial de los guanajuatenses y yo lo avalo, ese decreto seguirá vigente, por lo menos durante mi mandato”, dijo el gobernador de Guanajuato, quien termina su gestión al frente del estado en septiembre de 2024, por lo cual la tauromaquia en la entidad podría durar hasta esa fecha.

Incluso, no descartó en ese momento que el estado pudiera ser sede de feriales taurinos que otros estados no pudieran realizar, por la prohibición que se está viendo en algunas plazas para las corridas de toros, como recientemente ocurrió en la Ciudad de México, en donde no habrá corridas en la Plaza México por tiempo indefinido, pues así fue determinado por un juez durante una resolución de amparo interpuesta por animalistas.