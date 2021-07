Guanajuato sin casos de la variante Delta de coronavirus

Hasta el momento, en Guanajuato no ha sido identificada la variante Delta o de la India y que es considerada hasta ahora la más contagiosa a nivel mundial y que en el país en donde detonó ha provocado cientos de muertes.

Fátima Melchor Márquez, jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato, informó que en la última semana no hubo nuevos casos de contagios asociados a las nuevas variantes de coronavirus, pues se mantienen los miso 170 casos que la semana pasada, los cuales se han detectado en 34 municipios.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Llegan 217 mil dosis de tres laboratorios a Guanajuato

“No hemos identificado a la variante Delta en el estado de Guanajuato, no lo hacemos a través del Laboratorio Estatal ni lo hace ningún laboratorio privado, se hace a través de este monitoreo aleatorio a un cierto porcentaje de muestras que se envían al Indre (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos) y no nos han hecho de conocimiento que se haya identificado para Guanajuato casos de la variante Delta”, explicó.

Sin embargo, de la variante que sí se ha detectado es la variante brasileña y de ella fueron 19 guanajuatenses los que la presentaron; sin embargo, actualmente no hay ningún caso activo por contagio de esta variante.

Guanajuato tiene 100 casos registrados de la variante B.1.1.519, 19 casos de la variante de Brasil, 11 casos de la variante de California y 9 más de la variante de Inglaterra; además, suma otros 31 casos de variantes que no han sido aún identificadas.

Por ello, Guanajuato permanecerá otra semana más en semáforo amarillo, el cual estará vigente del 5 al 11 de julio.