Guanajuato refuerza acciones contra la violencia de género en 17 municipios

León, Gto.- Los 17 municipios de Guanajuato decretados con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) arrancaron esta semana con su primer pronunciamiento de cero tolerancia, como parte de las acciones solicitadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

De acuerdo al secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, este jueves se llevó a cabo la primera reunión de enlaces para realizar la ruta crítica y combatir la violencia contra las mujeres.

“Hoy ya hubo una reunión de los enlaces, como saben se hicieron nombramientos de los enlaces por cada uno de los 17 municipios y los poderes y hoy fue la primera reunión, ya los municipios como hoy también pudieron constatar, están haciendo el pronunciamiento de cero tolerancia y vamos a ir cumpliendo”, dijo.

El 25 de septiembre de este año la CONAVIM enlistó a 17 municipios guanajuatenses con declaratoria de Alerta de Género.

Habrá avances de manera mensual

En este sentido, Jiménez Lona comentó que derivado de estas reuniones van a estar informando los avances de manera mensual para reducir los delitos contra las mujeres como las agresiones, feminicidios y las violencias en general.

“Tenemos que estar informando de manera mensual y en término de seis meses hacer un balance de lo que se está llevando a cabo, hoy fue la primera reunión de enlace para hacer esta ruta crítica, se requiere de un gran trabajo, pero lo que ha dicho la gobernadora es que no basta hacer mesas de trabajo, lo que se requiere es reducir la violencia, los homicidios y las agresiones a las mujeres y vamos a trabajar de manera coordinada con los municipios del estado”, agregó.

El pronunciamiento por parte de los municipios fue un acuerdo votado con cada uno de ellos y se está realizando en la última sesión de Ayuntamiento del trienio 2021-2024. Consta de darle lectura a un documento firmado por los titulares de los tres poderes estatales: Libia Denisse García Muñoz Ledo, gobernadora constitucional de Guanajuato; el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas, por parte del legislativo; y Héctor Tinajero Muñoz, por el Poder Judicial.

“Cero tolerancia en León”

Por su parte, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, expresó el rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

“No hay pretexto, no hay razón, no hay circunstancia que justifique la violencia en razón de género y a través de este medio ratificamos nuestro compromiso de trabajar para que no haya más desapariciones de mujeres y niñas ni violencia feminicida en nuestro estado”.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Recalcó la necesidad de continuar el trabajo en materia de prevención y fortalecer las áreas que sean necesarias para responder al llamado de la mejor manera.

“Es importante seguir dando seguimiento al plan de trabajo a fin de erradicar la violencia contra las mujeres, hemos venido trabajando al respecto pero creo que siempre habrá áreas de oportunidad para poder seguir abonando en esta materia tan importante para todas y todos”, dijo.