Guanajuato podría perder entre 3 y 6 mmdp por la disminución del precio del petróleo

León, Guanajuato.- Derivado de la disminución del precio del petróleo, el estado de Guanajuato podría recibir menos recursos por parte de la federación.

El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que la pérdida puede ser de entre los 3 y 6 mil millones de pesos y que no tiene nada que ver con el asunto del coronavirus.

Y es que de acuerdo al mandatario estatal, el precio del barril de gasolina se presupuestó que iba a llegar a 55 dólares, pero llegó a 35, y con el primer precio el gobierno federal calculó sus ingresos.

“¿Qué quiere decir? Que el gobierno federal no va a tener el dinero que pensó que iba a tener, entonces, a mí me presupuestaron para el estado de Guanajuato 87 mil millones a esa proyección, al no cumplirse, me van a incumplir”.

“Entonces, seguramente voy a tener otro golpe, calculamos de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos porque hay que ver el tema de los impuestos y de ese no tenemos tanta claridad todavía de cómo va a venir”, explicó.

Comentó que el otro ingreso lo calculan en cuanto al pago de ingresos y remesas y que incluso existen fondos de emergencias para el estado, pero aun así no son suficientes porque temas de seguridad pública, educación y salud no se pueden detener.

Dijo que el equipo de la Secretaría de Finanzas ya está trabajando en el tema para ver qué estrategias financieras pueden implementar.