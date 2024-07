Guanajuato mantiene vigilancia por casos de dengue

León, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que en lo que va del año se hospitalizan 143 pacientes por sector con probabilidad de dengue y de estos solo el 41 por ciento ha sido confirmado.

Actualmente se encuentra en observación dos mujeres y un hombre, uno está en el Materno de Celaya, otro está en el General de Silao y el otro en el General de Acámbaro considerados como dengue con signos de alarma.

El director general de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Pablo Sánchez Gastelum, señaló que en el municipio de León se registraron tres casos, uno de ellos en el mes de enero y los otros hace tres semanas y se han estudiado 150 casos mientras que en el municipio de Silao ha habido un repunte de 10 a 15 casos nuevos por semana.

“Hoy tenemos tres pacientes registrados como hospitalizados en nuestra red, dos mujeres y un hombre, uno está en el materno de Celaya, otro está en el general de Silao y el otro en el general de Acámbaro, los tres están estables y son considerados como dengue con signos de alarma, en el caso de la mujer embarazada cuenta con 19 semanas de gestación y está hospitalizada por probable dengue, como es un grupo de vulnerable se tendría que hospitalizar para vigilancia por lo menos de 24 a 48 horas. Las edades de los pacientes oscilan entre 18 a 30 años”, manifestó.

Destacó que León cuenta con 1 mil 600 colonias de las cuales se monitorean San Juan de Dios, 10 de Mayo, León II, Obregón, Obrera, Los Olivos, Las Mandarinas, Vista Hermosa, Bella Vista e Hidalgo porque han encontrado casos probables.

“La Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato trabaja todo el año con este tipo de tema de enero a diciembre se cuenta con más de 1 mil 300 brigadistas trabajando, más de 40 máquinas pesadas que están realizando termonebulización. Se han colocado 5 mil ovitrampas en todas las colonias para medir el mosco y las otras colonias que se trabaja en casos sospechosos”, dijo.

“Estamos trabajando para evitar que los guanajuatenses contraigan la enfermedad producida por el virus del mosquito transmisor del dengue, es imposible que no vayamos a tener casos, va a ver casos, ojalá sean los menos posibles y lo otro es que estamos trabajando para no tener casos complicados y que no tengamos que lamentar ningún fallecimiento”, agregó.

De acuerdo a la doctora Noemí Mendiola, directora de Atención Médica Hospitalaria, existen cuatro serotipos virales del Dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4, en la entidad predominan los serotipos 1 y 3 por ello, hace un llamado a los ciudadanos ya que se prevé que haya un aumento de casos debido a que en los meses de agosto a octubre se comienza a tener casos cuando la gente regresa de su periodo vacacional.

"En las costas hay mas recirculación por eso es importante mencionar que si van a ir a playas utilicen repelente, mosquiteros, recuerden que si te dio dengue de un serotipo y te da del mismo no hay problema, pero si te da de otro tipo puede condicionar que tengas dengue con signos de alarma o grave”, mencionó.

Finalmente, Fátima Melchor Márquez, titular de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Enfermedades Emergentes explicó que dentro del grupo vulnerable se encuentran los niños y personas adultas así como embarazadas y los que socialmente son personas abandonadas o con discapacidad que no se puede trasladar de manera rápida a una unidad de salud.

Aseguró que se busca fortalecer todas las acciones de prevención desde el hogar se puede abonar con repelentes, eliminar cacharros, eliminar criaderos y estar al pendiente de los programas como “Llantatón” para eliminar potenciales criaderos que pongan en riesgo la salud de los habitantes.

Cero rechazo

La Secretaria de Salud, puso a disposición todas las unidades del estado de Guanajuato pues están capacitadas para recibir a todas las personas que tengan cualquier clasificación de dengue como lo es dengue, dengue con signos de alarma y dengue grave.

En rueda de prensa se dijo que la entidad cuenta con 16 redes integradas del servicio de Salud, integradas por 42 hospitales y unidades de primer nivel de salud como Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), Uneme, Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) y oficinas de apoyos así como unidades de apoyo para que los pacientes que se van a atender.

