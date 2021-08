Guanajuato es icono de la industria del calzado: Héctor Guerrero Herrera

León, Guanajuato.- Sin duda León Guanajuato es el icono de la industria del calzado porque se fabrica el 70% de los pares que se producen en México, por eso decimos no al contrabando, no a la subvención, no a la competencia ilegal y si a una mesa de buenas prácticas legales con los empresarios para conservar el dinamismo económico en la región afirmó el subsecretario de industria y comercio Héctor Guerrero Herrera, representante de la Secretaria de Economía Tatiana Clouthier Carrillo.

El Subsecretario en la inauguración de la Edición 85 de el Salón de la Piel y el Calzado SAPICA, reconoció que en la ciudad zapatera de León y de algunas otras ciudades que se han sumado como San Francisco y Purísima del Rincón a la elaboración de calzado se fabrica el 70% de los pares que se producen en el país, mientras que el 30% de la producción de calzado está Jalisco, Estado de México y la CDMX.

Comentó que la cadena de valores va de la mano con la cadena de producción, porque la persona que tiene la visión de dar un buen servicio o elaborar un buen producto, a la larga se convierte en una persona exitosa y a la vez de generar riqueza para las personas que trabajan para él.

Indicó que el empresario arriesga su capital, su patrimonio, para crear su empresa y a la vez generar trabajo en el lugar en que se establece, reconoció el valor que tienen “las picas” o pequeños negocios que muchos de los ahora grandes empresarios, iniciaron para convertirse en grandes productores de calzado, ofertando trabajo y prosperidad a las personas que laboran con su empresa.

Atendió el mensaje de los empresarios y dijo: No a la subvención, no al contrabando, no a las prácticas ilegales y si a una mesa de diálogo para atender las demandas de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato representados por Alfredo Padilla Villalpando.

Agradeció a los zapateros que siguen elaborando calzado en forma manual y a los que ya aplican la tecnología, porque ambos contribuyen a generar empleos y riqueza en el estado de Guanajuato y en el país.

Los invitó a trabajar juntos empresarios y gobierno, en el tema de la innovación en no dejar que esa visión de negocio y prosperidad se termine en el bajío, para continuar con una economía sana.

Externó la felicitación por parte de la Secretaría de Economía Federal Tatiana Clouthier Carrillo, a los 290 expositores de SAPICA, al Gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, al Alcalde de León Héctor René Santillana, al vicepresidente de SAPICA Mauricio Battaglia Velázquez, al Presidente del CICEG Alfredo Padilla Villalpando y demás empresarios presentes en la inauguración de tan magno evento de la piel y el calzado.