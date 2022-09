Guanajuato es el cuarto estado con más número de denuncias contra la diversidad visible

León, Gto.- Durante el Primer Encuentro de Organizaciones Aliadas que se está llevando a cabo en León, Juan Pablo Delgado, represente de Amicus, dijo que a cuatro años del lanzamiento de Visible, una plataforma para denunciar abusos contra personas de la diversidad, se han registrado más de 1 mil 400 reportes de todo el país.

Las estadísticas marcan que Guanajuato es el cuarto estado con más incidencias en México, sin embargo, el defensor de los derechos humanos explicó que el hecho de que un estado aparezca dentro del primer o segundo lugar no significa que sea el más violento sino el que más ha denunciado.

“Hasta el mes pasado se habían recibido más de 1 mil 400 incidentes de violencia y discriminación que acontecieron en todos los estados de la República, se están actualizando, yo creo que este mes estaremos por arriba de 1 mil 500 y pico ya con agosto disponibles en la base de datos”, dijo.

Comentó que considerando estoy haciendo un análisis, el primer lugar con mayor número de denuncias en la plataforma es la Ciudad de México, el segundo es el Estado de México, luego Jalisco, el cuarto Guanajuato y el quinto Veracruz.

Juan Pablo Delgado, quien fue anfitrión de representantes de diferentes organizaciones diversas que llegaron a la capital del calzado de 14 estados de la República al evento que comenzó el jueves y terminará este viernes 2 de septiembre, comentó que el primer lugar está la violencia verbal, seguido de la violencia en establecimientos comerciales o establecimientos donde prestar servicios incluso públicos.

“El hecho de que no se le preste un baño a un personas de acuerdo a su identidad de género o que no se les deja pasar a un bar, a un restaurante a un centro comercial o que se les expulse del mismo al momento de expresar su género o de demostrar alguna expresión afectiva que no sea heterosexual o la propia negación del servicio como tal incluidos los servicios públicos”, agregó.

En tercer lugar están los asesinatos de personas de la diversidad sexual y de género, aseguró.

“Yo siempre hago el apunte de que Visible no es el mejor repositorio de crímenes basados en prejuicios de asesinatos de personas de la diversidad sexual y de género, yo para eso invito mejor a consultar los datos de Letra S que me parece que es el mejor observatorio que hay en el país y el Observatorio a nivel nacional de crímenes de odio que encabeza Fundación Arcoíris”, dijo.

Comentó que en la actualidad Visible está trabajando con ambos organismos para intercambiar información para poder complementar la información.