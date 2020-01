Guanajuato, en alerta ante el coronavirus

Ante los brotes de coronavirus en diversas partes del mundo y la identificación de por lo menos 3 casos probables en Jalisco, el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, aseguró que el estado mantiene los protocolos para evitar cualquier riesgo para la ciudadanía a quienes pidió no caer en noticias alarmistas pero que sí tome precauciones.

“Somos un estado muy visitado, tenemos en estos momentos a los peregrinos que van a San Juan de los Lagos, y la jurisdicción sanitaria del territorio por donde pasan están haciendo esa vigilancia epidemiológica”, dijo.

Díaz Martínez precisó que de momento no se tiene registro de posibles casos en la entidad sin embargo al ser muy parecido a una infección por influenza, se recomienda seguir las mismas prácticas preventivas.

“No hemos encontrado a ningún paciente sospechoso que tenga signos o síntomas de la enfermedad, es un reto porque se parece muchísimo a un cuadro de influenza entonces las recomendaciones son muy similares, el lavado frecuente de manos, evitar estar en contacto con personas que tengan síntomas de la enfermedad sobre todo fiebre, tos intensa, ataque al estado general”, dijo.

La situación es un tanto más grave debido a que no existe vacuna ni tratamiento, por lo que reiteró en que es importante no caer en alarmas para la ciudadanía pero sí informarles lo que está sucediendo con la mayor frecuencia posible.

Decir que no hay tratamiento y que no hay vacuna, por eso es una situación que nos mantiene alertas, no alarmar a la población, no es ese el objetivo, pero creo que si tenemos todos información de primera mano, nosotros se las estaremos haciendo de su conocimiento.

Destacó que Guanajuato tiene una excelente comunicación con Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, que son los estados que han registrado al menos un caso probable, así como con todos los municipios de la entidad ante cualquier posible contingencia.

Suman 10 casos de influenza en la temporada

El secretario de Salud del estado precisó que Guanajuato, en lo que va de la temporada de influenza, suma 10 casos confirmados aunque atendió a más de mil pacientes sospechosos a quienes incluso les brindó tratamiento.

De esos sólo se han registrado 10 decesos aunque se investiga puntualmente si la causa del deceso es la infección o algún agravante; “de esos hay uno con insuficiencia renal en una etapa muy avanzada, que estamos investigando que su fallecimiento no haya sido por influenza, y otro paciente también con diabetes y obesidad”, dijo.

Sin embargo confirmó que de octubre a la fecha registran 45% menos casos que la temporada pasada y un porcentaje de mortalidad más bajo que en años anteriores.

Finalmente, en el caso del dengue, Daniel Díaz precisó que se registraron 4 mil casos en este pasado 2019, una cifra elevada pero que se trabaja con seriedad; “es un tema de seguridad nacional y así lo hemos visto nosotros”, concluyó.