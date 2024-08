Guanajuato, destino ideal para el turismo de reuniones

Guanajuato, Gto. - Guanajuato se ha posicionado como un destino ideal para el turismo de reuniones, pues cada vez más empresas han volteado al estado para organizar sus eventos en la entidad.

Gracias a la sinergia entre iniciativa pública y privada, la Secretaría de Turismo de Guanajuato ha propiciado la participación y presencia en este encuentro de negocio y comercialización y, a la vez, ha invertido en el fortalecimiento de la cadena de valor, resaltó Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo de Guanajuato.

Desde hace algunos años, Guanajuato se ha posicionado como destino competitivo, al promover la infraestructura y la cadena de valor de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad: Guanajuato Capital y San Miguel de Allende; Celaya, Irapuato y León, municipios especialistas en la industria de Turismo de Reuniones.

Actualmente, el estado de Guanajuato ocupa el quinto lugar nacional en este segmento que registró números positivos en el año 2023, al atraer 251 mil visitantes y obtener una derrama económica de 567.5 millones de pesos.

En ese mismo año, apuntó el secretario de Turismo, se realizaron 198 eventos en dichos destinos con vocación en el turismo de reuniones. Para la realización de ellos se ocuparon espacios como el Poliforum León, complejo único en México con 67 hectáreas, 10 espacios para eventos, área de negocios, área de entretenimiento, y área de cultura, y que se ha posicionado como un recinto de congresos, exposiciones y convenciones de talla internacional, además de que es pionero de la industria de reuniones y uno de los más importantes del país.

La entidad presume también de contar con recintos como San Cristóbal Center, Inforum y Centro de Convenciones de Irapuato, Centro de Convenciones de Celaya, Hotel Double Tree By Hilton Celaya, Centro de Convenciones de Guanajuato, Parque Guanajuato Bicentenario, Centro de Convenciones La Casona, Hotel Live Aqua, y Aromo SMA, todos ellos con más de 80 mil metros cuadrados de piso de exhibición.

Guanajuato es un destino profesional y comprometido con la industria, por ello, previo a cada evento, la Secretaría de Turismo realiza con los comités organizadores visitas de inspección en los destinos y recintos de la entidad con la finalidad de que conozcan y recorran cada uno de los recintos, que vivan el hospedaje y prueben la gastronomía.

Convencidos de que el destino es el adecuado para el evento, este año la industria de reuniones representada por las direcciones de Hospitalidad y Turismo, Irysa, Grupo México Real, Atención y Atracción a Congresos y Convenciones, Hoteleros, Consejo Turístico, y Distrito León MX establecieron citas one to one con profesionales de alto nivel encargados de tomar decisiones y de organizar eventos y reuniones en todo el mundo.

Además, Guanajuato mostró tener para ofertar productos de calidad y dio degustaciones, mediante activaciones, de destilados a cargo de Tequila Corralejo y enológicos con vinos premiados en concursos internacionales, además de que la industria guanajuatense también hizo networking con los asistentes.

Por ello, Juan José Álvarez Brunel recibió por segundo año consecutivo el reconocimiento “Change Maker”, programa que busca fomentar un impacto social y ambiental positivo mediante la inclusión, reducción de huella de carbono y economía local en la creación de stand.

En el mundo de la planificación y ejecución de eventos, convenciones, congresos y viajes de incentivos existe un punto de encuentro único en la industria que ha sido pieza clave para cocrear experiencias. Es en IBTM Américas donde las mentes maestras detrás de los eventos se reúnen con los proveedores líderes de la industria para trascender lo convencional.