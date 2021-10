Guanajuato debe fortalecer el apego a tratamientos de salud mental

León, Gto.- Uno de los principales retos para personal de salud y quienes están involucrados en la medicina en Guanajuato, es el tener mayor apego a tratamientos para pacientes con enfermedades mentales, así lo expresó Ana Bertha Meza Pérez, directora del Hospital Psiquiátrico de León.

“El gran reto que tenemos todos en el área de medicina en general, el apego a tratamiento, el que yo cumpla de una manera disciplinada con mi tratamiento farmacológico, con mi tratamiento terapeútico, que la familia esté en acompañamiento”, mencionó.

Agregó que es fundamental que las personas dedicadas a la salud mental puedan aplicar una atención integral, en la que no solo se involucre al paciente, sino que también estén involucrados sus familiares o personas allegadas al atendido, para que la responsabilidad sea en comunidad.

Meza Pérez explicó como ejemplo que en el caso de los pacientes con esquizofrenia, no se les puede dejar solos en su tratamiento, debido a que no tiene la capacidad de llevar por sí solo su proceso de recuperación, ya que en algún momento puede llegar a decir que se siente mejor y dejar de lado sus recomendaciones.

“Un paciente con esquizofrenia no está en capacidad de cuidarse por él solo, necesita el acompañamiento que generalmente es la familia quien está a lado de este paciente, si la familia lo deja solo para que se haga cargo del tratamiento, puede ser que en algún momento diga ya me siento mejor, me siento bien y suspenden el tratamiento y si todavía no están listos pues vienen las recaídas”, mencionó.

También tiene que existir una responsabilidad constante de parte del personal médico, con el pacientes, ya que en muchas ocasiones no se da el acompañamiento necesario que requiere la persona, o solo pasa de una consulta y no existe un compromiso real para buscar su recuperación.

Recientemente diputados integrantes de la Comisión de Salud Pública desde el Congreso del Estado, expresaron que en Guanajuato hace falta ampliar los servicios de salud mental, sobre todo porque la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización de las Naciones Unidas y los gobiernos de todo el mundo, consideran que por la pandemia se vieron afectadas más personas.

Por lo anterior se comprometieron a generar propuestas de atención a la Salud Mental, que terminen por convertirse en ley y que sean para beneficio de los ciudadanos que padecen algún tipo de condición sobre todo emocional, recordando que la pandemia afectó no solo en lo económico, sino también en los estados de ánimo.