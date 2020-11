Guanajuato, cerca de de regresar a semáforo naranja

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dijo que esta semana será crucial para el estado, pues si la gente sigue sin acatar las medidas sanitarias, sigue saliendo sin necesidad de hacerlo o realizando reuniones donde podrían darse contagios de Covid-19, es muy factible que la entidad regrese al semáforo naranja.

Daniel Díaz Martínez aseguró que noviembre y diciembre son meses muy importantes para la recuperación económica del estado, pero si sigue habiendo una movilidad innecesaria, se podría volver a los cierres de establecimientos como lo marca el semáforo naranja.

“El viernes pasado decíamos en la rueda de prensa que preferíamos que se respetara el aforo y la ocupación se disminuyera y se evitaran las aglomeraciones a que en meses tan importantes como noviembre y diciembre, que se esperaría una recuperación económica, hubiera un confinamiento generalizado por el incremento en la movilidad y por el incremento de casos, que parece que para allá vamos; ojalá que Guanajuato todavía pueda revertir esta tendencia, soy honesto, lo veo difícil, en función de que hay un exceso de movilidad, ni siquiera para cuestiones esenciales”, dijo el Secretario de Salud durante su participación diaria en la televisora estatal TV4, donde actualiza el panorama de la Covid-19 y su evolución en el estado.

Incluso, Daniel Díaz compartió que hay un sentimiento de impotencia, pues contó que una enfermera del sistema estatal de salud le dijo que mientras ellos están arriesgando su salud y hasta la de sus familiares, las personas no están acatando las medidas sanitarias para evitar más contagios.

“Una compañera enfermera me envió un mensaje y después me llamó literalmente llorando y me dijo ‘Doctor, así no se puede, nosotros literalmente estamos arriesgando nuestra propia salud, nuestra vida, la de nuestros seres queridos, ya son muchas semanas de contingencia, hay un momento muy difícil y así no se puede, haga algo, doctor, por favor”.

“Esa es la sensación de muchos otros sectores que están haciendo un esfuerzo como el sector de los médicos”, señaló el Secretario de Salud.

Díaz Martínez señaló que fue un fin de semana donde hubo mucha movilidad en el estado y donde a pesar de que estuvieron cerrados los panteones, hubo fiestas, reuniones y concentraciones de personas, como en Irapuato donde hubo una caravana de motociclistas y donde había niños, adultos mayores y personas sin cubrebocas.

“Hay personas que lamentablemente están actuando de manera irresponsable, otro sector de la población lo está haciendo muy bien, pero así no vamos a terminar, se va a prolongar la contingencia sanitaria y todo tiene consecuencias, entonces vamos a ver si no hay necesidad de regresar al semáforo naranja en las próximas semanas, pero sí hay un exceso de movilidad sin sentido”.

Además, el funcionario estatal comentó que llamó a los municipios a que no descuiden el control para la aplicación de las medidas sanitarias, pues incluso fue un compromiso que hicieron.

“No nos rendiremos. La verdad es que sí hay un sensación de que vamos a tener que trabajar mucho en los hospitales durante los próximos días, lamentablemente, pero a quien sí nos ha hecho caso invitarle a que usen cubrebocas, no se expongan si no es necesario y entre todos seamos solidarios para evitar un impacto económico negativo en los próximos días, por un fin de semana que se nos hizo fácil exponernos”.