Guanajuato cambia a semáforo amarillo en los próximos días

El cambio de color en el semáforo de actividades del estado está en puerta, anunció el secretario de salud en la entidad, Dr. Daniel Díaz Martínez, el gobierno analiza el regreso a clases y a eventos deportivos en estadios de fútbol, previo análisis de protocolos de operación y un regreso progresivo que garantice la seguridad, la vida, las actividades económicas y así como lo hemos hecho.

Entrevistado al término del arranque de la campaña antiinfluenza, el responsable de la salud pública en Guanajuato, dijo, “ya fue superado el riesgo de contagio con motivo de las fiestas patria en donde se tuvo buena respuesta de la población”, es en el cuarto al sexto día cuándo se manifiestan los síntomas de contagio y salimos bien.

Al respecto comentó, no quisimos dar el brinco en el semáforo al color amarillo para no confundir a la población, ”porque de si estando en naranja muchos pensamos que es verde”, será el viernes por la tarde cuando se den a conocer los lineamientos bajos viene el cambio “vamos a dar a conocer cuáles serán las actividades que se reactivan y que garantice la seguridad y la vida, es muy importante que no relajarnos en las medidas, para dar paso al regreso a clases y eventos deportivos”.

En el tema de encuentros de fútbol consideró, que en los estadios que se encuentran en el estado se tendría que revisar si existen las condiciones, protocolos y dar ese paso, pero no quiero crear falsas expectativas ante todo la ciudadanía, la seguridad, la vida, las actividades económicas y así como lo hemos hecho progresivamente con la participación ciudadana, indicó Díaz Martínez.

para que todos seamos responsable en este sentido ver si pueden entrar niños, adultos mayores, que porcentaje de ocupación y un estadio tan grande necesitará contar con protocolos y que este e condiciones de ofrecerlas.

Representantes de equipos de futbol ya han tenido un acercamiento con la dirección de riesgo sanitario y municipales se ha estado trabajando constantemente en mesas y ahora se está en una etapa preliminar, porque queremos el mejor de los escenarios.

Lo que ponderaría el cambio en el color del semáforo de color naranja a amarillo es que uniera menos casos baje tasa de letalidad, de contagio y el porcentaje de positividad así como la ocupación hospitalaria y se está cumpliendo aunque de manera lenta, reiteró por eso no nos atrevemos a dar el paso en el cambio de color porque esperan a tener la mejor puntuación que sería 9 y la menor 15, es lo eso que esperamos los últimos días de septiembre y todavía la primera semana de octubre, que haya las mejores condiciones y aprovechar para reforzar en la población lo que ya se sabe y no sorprenda este cambio en el semáforo.

En el tema de contagios por las Fiestas patrias, consideró que ya pasó pero ya sabemos que es en el cuarto o sexto día en el que se manifiesta en las mayoría de las personas, ya pasó como tal lo más difícil esta fue otra de las condiciones que nos detuvo en el cambio del semáforo hasta no saber de las consecuencias de esa socialización.