Guanajuato adapta su éxito en sector automotriz por cumplimiento al T-MEC

León, Gto.- Guanajuato es el líder de producción automotriz en el país y es el segundo estado con mayor inversión del sector en el primer semestre del año, debido a la adopción de los 4 puntos principales en relación a los 34 capítulos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), labor que no dejará de hacerse para mantener la industria en la entidad, así lo explicó Rolando Alanis, presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato.

“Guanajuato es el primer estado no fronterizo en producción de autopartes en México, abajo de Chihuahua y de Coahuila, que ellos al ser frontera evidentemente la industria automotriz por naturaleza llegó primero ahí con ellos, pero el crecimiento que ha tenido Guanajuato hoy forma parte de más del 20 por ciento del ensamble de autos se hace en Guanajuato”, comentó el presidente.

El éxito que mantiene el Bajío con el sector automotriz, principalmente por Guanajuato, ha sido por que le han dado cumplimiento al pie de la letra al T-MEC, en 4 puntos fundamentales, el primero es el tema del Medio Ambiente, cumpliendo con la normativa al pie de la letra, que consiste en no tirar residuos, el no ser irresponsables con la naturaleza.

El segundo es el tema laboral, en el que se le da cumplimiento a la normativa, sobre todo con la legitimación del contrato, el tercer punto es el tema del cumplimiento a la normativa en todo el tema legal de las empresas y por último el cumplimiento con la normativa en el tema fiscal.

Rolando Alanis comentó que el gran reto es poder incorporar todos los elementos, para realizar la inclusión de la cadena de suministro local, que permitirá contar con una industria formal y que el lograr eso permite comprar a un proveedor formal y entender que esa es la cultura que se debe fortalecer en el país.

“Esto se resume en una sola y es una industria formal, solo le puede comprar a un proveedor formal y el gran reto está en entender, que el 52 por ciento de la economía en México es informal, tenemos que saber cómo llevar esa cultura a una formalidad, para que todos estén invitados a esta enorme oportunidad”, señaló.

Los empresarios tienen que tener claro el rol que se juega en el sector automotriz, el cual es una enorme oportunidad económica, por lo que también conlleva una gran responsabilidad y un fuerte compromiso para mantenerse vigente en la industria.

Actualmente en México el 52 por ciento de la economía es informal, lo que lleva a una cultura empresarial que no es muy atractiva para las inversiones extranjeras o crecimiento a largo plazo, ya que no cumple con una normatividad laboral al no contar con un registro ante las normas legales, tampoco se comprometería a cuidar el medio ambiente porque no se está obligado a hacerlo, entre otros factores.

“Debemos de enfocarnos a un cumplimiento de estos 4 temas para entonces sí poder hablar de otros temas que pensamos que son más importantes y que no lo son, como precios, calidad y servicios”, señaló Rolando Alanis.

Las culturas que no serán aceptadas por el sector automotriz, son la doble nómina, temas como el andar comprando factura, como no ser solidarios con el medio ambiente y verter desechos al drenaje, temas como piratería, entre otros.

En lo que va del año Guanajuato es el primer lugar en la producción de vehículos a nivel nacional, con más de 380 mil autos, también es el segundo lugar en México, por la atracción de inversiones, pues de enero a junio acumuló 12 proyectos 6 nuevos y 6 expansiones, con un acumulado de 291.6 millones de dólares, incluso más sin sumar montos reservados.