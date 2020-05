Guanajuato abre sólo las fábricas

Guanajuato, al igual que los otros 31 estados del país, siguen en semáforo rojo para el regreso a las actividades normales por lo cual aún no hay condiciones para que puedan retomarse éstas, salvo las consideradas como esenciales.

Así fue señalado en la reunión que sostuvo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, con los 32 mandatarios estatales, para informarles que deberán tomar como referencia el semáforo nacional de reapertura de actividades, para evitar una escalada de contagios al retomar la actividad económica de forma apresurada.

No obstante, Guanajuato es de los pocos estados que podrán abrir sus fábricas con que cuentan, como son las de los sectores automotriz, construcción, minería y calzado, aunque éstas deben hacerse sólo con el 30% del personal de cada empresa.

Esta disposición coincide con el semáforo estatal para el regreso de actividades que presentó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo un día antes de la reunión con Olga Sánchez Cordero, donde no habrá reanudación de actividades, hasta una vez que bajen los contagios y muertes causadas por Covid-19 en el estado.

De acuerdo con fuentes allegadas a la reunión, Guanajuato fue de los estados que podrán retomar actividades al haber cumplido por parte de sus empresas automotrices, mineras, de calzado y de construcción los lineamientos marcados por la Secretaría de Salud federal, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues se anticiparon a éstas en un trabajo conjunto.

Uno de los acuerdos tomados en la reunión de los mandatarios estatales con Olga Sánchez Cordero es que no habrá regreso desigual, es decir, en unos municipios sí y en otros no, sino que deberá ser todos, por lo cual pidieron a los gobernadores y gobernadoras que no relajen las medidas de sana distancia, para que este regreso pueda ser controlado, para que la curva de contagios pueda ser aplanada uniformemente.