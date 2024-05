Guanajuato, abandonado en todo el sexenio federal: Paulo Bañuelos

El Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, Paulo Bañuelos Rosales, aseguró que por cinco años ha solicitado el apoyo a la federación para lograr la tecnificación de los campos y hasta ahora no ha obtenido ninguna respuesta.

“Tengo cinco años pidiéndoles a las autoridades federales que nos ayuden a tecnificar el campo con el riego por goteo, no han hecho caso y como ahora sí salen que traen una política de esas, pero tienen cinco años que no lo han hecho”.

Informó que durante la administración anterior y la actual se ha podido tecnificar hasta un 40% de los campos, lo cual equivale al gasto de agua anual de los municipios más importantes del Corredor Industrial.

“En lo que va de la administración anterior y actual se ha tecnificado el campo entre un 30 a 40%, eso equivale al uso de agua por año de León, Silao, Guanajuato, Irapuato, Salamanca y Celaya, no es un tema político sino del cuidado del agua”.

El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural resaltó que las autoridades del gobierno federal han afirmado que se ha invertido sumas enormes de dinero en Guanajuato, pero cuestionó en qué se ha destinado, ya que el campo sigue en el mismo estado de abandono desde que comenzó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Dicen que han puesto miles y miles de millones de pesos a Guanajuato, que me digan cuánto le pusieron en riego por goteo, en mejoramiento genético, en almacenamientos públicos, en invernaderos y macrotúneles, ¿Qué nos han dado?”.

Ante las declaraciones de la candidata a la gubernatura del estado, por Morena, Alma Alcaraz, sobre que la federación no ha abandonado al estado, Bañuelos aseguró que si bien han ayudado en la cuestión de la cuota energética para los pozos y el fertilizante, pero este último, fue entregado a productores de temporal que no sembraron, esto no es suficiente y han dejado ver que realmente no conocen las necesidades del campo y del mismo estado.

“No conocen Guanajuato ni el campo, no es posible que contabilicen también otras cosas que no van a la capitalización de las unidades de producción del campo, han de estar contando los apoyos a los adultos mayores que viven en comunidades rurales”.