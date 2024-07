Guanajuato reporta 17 fallecimientos por Covid desde mayo, alza esperada en verano

León, Gto. La directora de Vigilancia Epidemiológica y Enfermedades Emergentes, Fátima Melchor Márquez, dio a conocer que en el estado de Guanajuato han fallecido 17 personas a causa del Covid, la última sucedió en el mes de mayo. Los más vulnerables son las niñas y niños, personas adultas mayores y quienes viven con comorbilidades.

“Hace más de dos meses se reportó la última difusión, las características de estas defunciones tanto en el estado como a nivel nacional son personas que pertenecen a los grupos de riesgo. El 70 por ciento de esas 17 defunciones en el estado son adultos mayores con comorbilidades, diabéticos, hipertensos, con asma, obesidad, tabaquismo y desafortunadamente en su momento no se vacunaron”, mencionó la doctora.

Melchor Márquez aseguró que en temporada de verano se espera una alza por esta enfermedad ya que en este ciclo como en invierno es cuando las personas contraen infecciones respiratorias.

En este sentido, explicó que en la entidad, no se tiene documentado cuánto es el incremento por contagios de Covid, debido a que las unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria viral (Usmer) distribuidas en todo el país, son las encargadas de confirmar los casos positivos.

“Desde el año pasado por estrategia federal la vigilancia de Covid pasa a ser una vigilancia convencional a través de las unidades monitores de enfermedad respiratoria que se eligen con criterios que marca la federación y en Guanajuato cuentan con 14 unidades médicas entre IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud monitoreando los virus que ocasionan estas enfermedades respiratorias”, comentó.

Explicó que esta es la razón por la que no hay una forma de hacer una comparación de los casos de Covid registrados este año, con el pasado, ya que antes se contaba con 1 mil 600 unidades y hoy solo se contabiliza a través de 14 unidades.

“En Guanajuato, los virus con más frecuencia son los rinovirus responsables de resfriados menores, influenza y tercer lugar Covid, hablando de positividad se trae alrededor de 5 por ciento cuando años atrás se llegaba a positividad de hasta 50 por ciento”; aseguró.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

En cuanto a los síntomas, dijo que no hay forma de saber por variante o por clínica, sin embargo, Covid es una enfermedad respiratoria igual que una gripe y no todas las personas presentan con intensidad los mismos síntomas. Como recomendación pide no automedicarse, no usar antibióticos y acudir a atención médica.

Finalmente, dijo que no tienen reserva de vacunas ya que estas tienen caducidad y deben administrar en cuanto llegan al estado.