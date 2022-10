Grave que Federación excluya a Guanajuato del presupuesto: Bermúdez

El senador de la República, Erandi Bermúdez Méndez, dijo que la Federación está politizando diversos programas y apoyos, como la regularización de vehículos americanos, pues pese a que se amplió el decreto a nivel nacional, de nueva cuenta Guanajuato fue excluido, lo cual dificulta que los ciudadanos que cuentan con estos vehículos puedan nacionalizarlos.

En entrevista, refirió que la bancada del PAN continuará gestionando para que se aperture la legalización de vehículos en Guanajuato, pues en las ampliaciones del decreto han sido incluidas entidades vecinas como Michoacán y Jalisco.

Asimismo, dijo que de igual forma no tomaron en cuenta a Guanajuato en el programa de fertilizantes, que beneficia a productores agrícolas, pues pese a que es uno de los insumos que tienen un costo mas elevado y que está fuera del alcance de algunos productores están dando prioridad a asuntos políticos y no a las necesidades de la ciudadanía.

"Se amplió el decreto, pero políticamente no lo hizo con los guanajuatenses, como el programa de fertilizantes no lo mandó para Guanajuato y como otros programas que se tienen, no los manda a Guanajuato, entonces a todas luces se está politizando el tema".

El legislador dijo que pese a que el régimen federal es adverso para la entidad, la Bancada del PAN continúa trabajando para legislar en favor de los guanajuatenses y que la entidad continúe siendo un estado con buenos resultados en materia de atracción de inversión extranjera, salud y en temas de agricultura.

Añadió que Guanajuato es uno de los estados mas castigados por la Federación, sin embargo, con todo y eso es un ejemplo a seguir para otras entidades por el dinamismo económico que tiene derivado del sector agroalimentario y de la industria automotriz.