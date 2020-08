Golpes en la cabeza en niños, de lo más frecuente en urgencias

Los golpes en la cabeza en niños es uno de los motivos más frecuentes de atención en urgencias, afirmó Ana Luisa Granados Mata, pediatra en el Hospital General de Zona No. 21 del IMSS, en el municipio de León.

La doctora Granados Mata mencionó que con “los traumatismos craneoencefálicos o contusiones a nivel de cráneo el riesgo que existe es de acuerdo con la severidad del trauma. Algunas consecuencias de un golpe en la cabeza pueden ser edema cerebral, inflamación local, aumento de volumen, herida en cuero cabelludo, fractura a nivel del cráneo y hemorragias intracraneales”.

Alertó para que cuando un menor se golpee la cabeza se vigile por si presenta mareo, dolor de cabeza, irritabilidad, llanto importante, intranquilidad, intolerancia a la vía oral, vómito, náuseas, lenguaje incoherente, convulsiones o marcha tambaleante, “ya que estos síntomas podrían estar indicando que requiere atención médica para valoración”.

Exhortó a los padres de familia para que, al identificar alguno de los síntomas acudan al servicio de Urgencias para que el personal médico revise al menor con oportunidad y descarte un daño mayor.

La especialista agregó que la prevención es lo más importante; por lo que recomendó no permitir que los menores brinquen en la cama ni en ningún otro mueble; vigilarlos al usar las escaleras, especialmente si no tienen la suficiente experiencia para hacerlo; no dejar que jueguen con accesorios y objetos de gran peso y que no sean adecuados para ellos.

Ana Luis Granados expresó que otra parte importante para prevenir lesiones en la cabeza, es que los menores utilicen los accesorios necesarios al pasear en bicicleta, en patines y patineta; además de portar el equipo que se requiere en algunos deportes de contacto.

La cabeza coordina todas las actividades físicas y mentales de nuestro cuerpo; por ello, es necesario poner énfasis en su cuidado, para evitar golpes que pongan en riesgo su correcto funcionamiento, finalizó la doctora.