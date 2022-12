Gobernar es escuchar y dar resultados

León, Gto,. (OEM-INFORMEX).- Saber que se puede resolver el problema y hacerlo a tiempo, es la inspiración para lograr que un gobierno trabaje 24/7. Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, en exclusiva con El Sol de León habla de la base de su mandato y el resultado por el que trabaja al frente de esta ciudad. Escuchar, resolver y soñar para construir un mejor municipio, es el camino para mejorar estados y países.

Por 12 años Alejandra ha recorrido los diferentes pasillos de la Presidencia Municipal como consejera de cada uno de los más de 20 consejos municipales. “Empecé arrastrando el lápiz haciendo análisis, porque yo era la que hacía los análisis a mis jefes, yo era la que le llevaba análisis y propuestas al tesorero, al presidente municipal, eso me permite tener mi propio criterio”, la licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle Bajío, apunta que su gobierno es analizado por ella misma con información financiera, legal y presupuestal.

“Conocer cada una las áreas, me permite poder estar analizando datos, hacer mis propios análisis y quien me conoce sabe que los directores me pueden llevar datos, cuestiono, cuestiono, reviso y regreso”, dice Alejandra.

En las cifras, Gutiérrez Campos demostró a su ayuntamiento que por cada 80 centavos que su gobierno le invirtió a la decoración y festivales de navidad, queda un millón para la gente que vive en León. Lo mismo pasó con el Pase Verde –domingos de accesos gratuitos-, “a quienes criticaron, a la primera semana, con números en la mano se les mostró que se recibieron 200 mil pesos más”, señaló la alcaldesa de León.

Los habitantes y sus necesidades van por encima de cualquier decisión. Saber que se les puede ayudar y hacerlo posible, es el motor de su gobierno y el motivo principal para recargar baterías y trabajar cada día para conseguirlo. En un municipio, apunta, es la forma más directa para gobernar, donde los problemas se viven de cerca día a día, sin olvidar la proyección a futuro, donde incluso los resultados no se aprecien en el mismo gobierno.

Alejandra sabe que a León se le tiene que dedicar presupuesto, tiempo, estrategia y acciones. Conseguir resultados en la tercera ciudad más poblada del país requiere persistencia del gobierno municipal. Así mantiene firme el objetivo de transformar un país desde los municipios y a su vez al estado, “me toca liderar a los alcaldes del PAN en el país, a ellos les he repetido en diferentes ocasiones que tenemos que tener claro que sí podemos transformar un municipio, podemos transformar un país”, dijo la presidenta.

Gutiérrez Campos apunta que para gobernar bien hay que empezar desde abajo, “te puedes perder en las grandes posiciones porque no conoces la necesidad de la gente y de su entorno”, apunta. La alcaldesa no descarta poder gobernar una entidad más grande. Pero primero tiene que dar resultados en el empleo que los leoneses le asignaron por tres años.

Es 2021-2024 el trienio para el que Alejandra Gutiérrez fue designada, va por un segundo año de escucha, de fractura y reconstrucción para así tomar decisiones objetivas. Digerir cada una de las realidades a las que se enfrenta cada día, no es fácil, pero lo único primordial es darle solución.

“Se te va a romper el corazón pero te lo tienes que volver a pegar”, Alejandra le dice a su esposo como un recordatorio para sí misma. Tiene claro que hay que resolver de forma objetiva, “si solamente te quedas con el dolor no vas a solucionar nada”, apunta.

Y es que hay una frase que mantiene la alcaldesa en una lucha contra el tiempo, Manuel Gómez Morín -fundador del Partido Acción Nacional-, es el autor “¿Cómo evitas el dolor evitable?”. En esas palabras esta trazado el camino de la presidenta de León, Alejandra Gutiérrez para los próximos dos años.

La estrategia es clara, la seguridad es el reto para el 2023. La prevención es y será el brazo derecho de su administración.

Espera la segunda parte de esta entrevista a publicarse el próximo lunes 2 de enero.