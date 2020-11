Gobernadores sí podrían salir del Pacto Fiscal: Romero Hicks

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Los gobernadores de la Alianza Federalista sí podrían recurrir a una posible separación del Pacto Fiscal, pues de quedar el Presupuesto de Egresos 2021 como está propuesto, el Gobierno Federal estaría incumpliendo con el convenio vigente desde hace 40 años en la asignación del presupuesto, sobre todo en la concurrencia de recursos como establece dicho convenio.

Así lo señaló el coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, quien dijo que aunque es una posibilidad esa separación del Pacto Fiscal, los legisladores buscarán agotar el trabajo en la Cámara para impedir que el presupuesto salga como fue propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y donde estados como Jalisco y Guanajuato recibirían un nuevo recorte de nueve mil 200 millones y siete mil millones de pesos, respectivamente.

“Es un tema que hay que estudiar para entender cuál es el origen del Pacto Fiscal, porque a veces se cree que la Federación puede quitar o poner y lo que está ocurriendo es que hay un convenio desde el primero de enero de hace 40 años, mediante el cual los estados, en su momento, acordaron con la Federación una serie de aspectos, pero eventualmente sí puede haber alguna separación de los gobernadores, porque el Gobierno Federal estaría incumpliendo, sobre todo en lo que se refiere a facultades concurrentes, por ejemplo en seguridad, educación, salud, fondos metropolitanos, desastres naturales para poder atender todas las situaciones, por eso varios gobernadores de la Alianza Federalista (...) han hecho pronunciamientos que son muy claros para indicar que podrían hacer una serie de litigios por este incumplimiento federal”, dijo el coordinador de los diputados federales del PAN en San Lázaro.

No obstante, Juan Carlos Romero Hicks señaló que se dará la batalla en la Cámara de Diputados, sobre todo porque este presupuesto se ha convertido en el que mayor inconformidad ha tenido, pues fueron registradas mil 27 reservas, de las cuales 338 fueron del PAN, 223 del PRI, 157 de Morena, 152 de Movimiento Ciudadano y 76 del PRD.

“Jamás en la historia de la Cámara de Diputados se habían generado más de mil reservas, las que más recuerdo llegaban a 700 y fracción, pero no a más de mil, lo cual significa que hay una insatisfacción creciente de que hay una incomprensión de que es el presupuesto para el país, no es el presupuesto del presidente de la República y ya hemos tenido dos experiencias muy lamentables en los últimos dos años, donde prácticamente hubo cero cambios y la inercia actual indica que iríamos en esa dirección y es lo que estamos tratando de impedir para corregir”.

De quedarse el Presupuesto de Egresos como está propuesto, Romero Hicks advirtió un escenario complejo, pues más allá de las fórmulas de las participaciones federales, no habrá obras prioritarias en estados y municipios hechas con recursos federal, no se estaría estimulando la economía, ni al campo ni a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de que tampoco se estaría atendiendo el tema de la innovación y la tecnología, no habría tampoco un combate real de la pobreza, aunado a que organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la propia Fiscalía General de la República recibirían menos dinero y eso pone en riesgo el fortalecimiento de la democracia, la transparencia gubernamental, pero también el combate a la delincuencia e impunidad.