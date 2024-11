Confía empresariado que estrategia de seguridad estatal pacifique Guanajuato

León, Gto. - Roberto Novoa Toscano, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), aseguró que confían en la estrategia de seguridad presentada este lunes por la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo para atacar delitos como la extorsión.

“Lo que hoy nos presentan se empieza a ver una estrategia, se ve que le van a poner presupuesto y esperemos que con todo esto pueda regresar pronto la paz para Guanajuato”, dijo.

Reconoció que durante la presentación se pudo ver que va a haber mano firme para cualquier delito que se cometa contra las y los ciudadanos.

“Qué bueno que va a haber mano firme para cualquier delito que tenga que ver contra las mujeres y que va en serio y también contra la extorsión porque sabemos que hay municipios que está pagando extorsión y eso no los deja estar en paz a las personas y a los comerciantes”, agregó.

En cuanto al trabajo de inteligencia presentado por el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González, el empresario comentó que la coordinación con la federación va a ayudar a tener resultados favorables.

“Esa información va a ayudar a la fiscalía a que pueda meter y arrestar a los delincuentes, yo creo que un trabajo coordinado entre ambos es importante y se ve que ya está también la federación participando, aquí hay representantes y se ve una estrategia articulada que yo espero que pronto nos den resultados, no es de hoy para mañana”, añadió.

Piden seguridad en carreteras

Manuel Bribiesca Sahagún, presidente de la Canirac, comentó que lo que ellos piden es que baje la inseguridad en las carreteras.

"Para mí es importante tener seguridad en las carreteras y para mí cualquiera que sea en beneficio de la seguridad para todos es lo mejor que podemos vivir en el estado", comentó.

Por su parte, Vicente Lahud Martínez, presidente de la Cicur, declaró que el diagnóstico con sus 10 puntos se ve viable para terminar con la violencia y delincuencia en el estado.

"Me parece que como diagnóstico los 10 puntos son importantes, pero desde mi punto de vista no deja de ser un buen diagnóstico y el detalle está en que no vi situaciones de implementarlo ni vi la métrica (...) El problema es más grave para pensar en resolverlo en el corto plazo y es más complejo y se tiene que pensar a largo plazo".