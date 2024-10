Gobernadora de Guanajuato pide atención a bajos salarios en reunión con Claudia Sheinbaum

León, Gto.- Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, dijo que en su encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le pidió en “lo corto” que atienda el tema de los bajos salarios en el estado.

La mandataria federal ha anunciado desde sus “mañaneras” que Guanajuato es una de las entidades del país con salarios más bajos pese a su crecimiento industrial de los últimos años.

“Fue un tema que me volvió a tocar, ella misma me sacó el tema, me dijo ‘además del tema de seguridad me preocupa el tema de los salarios en Guanajuato’, yo le externé que también era una preocupación que nosotros teníamos. Le pedí a la secretaria de Economía, Cristina Villaseñor, que nos hiciera un análisis de lo que está pasando y ya se los estaremos presentando”, comentó la gobernadora.

Industria tradicional no otorga prestaciones

Sin embargo, Muñoz Ledo descartó que sea la industria que está llegando al estado la que genere esta situación, pues más bien se trata de los comercios tradicionales que no otorgan prestaciones de ley a sus empleados.

Detalló que hay empresas en las que los trabajadores cotizan lo mínimo ante el IMSS y eso provoca que doblen turnos o no cubran sus necesidades primordiales, por lo que pedirá al sector empresarial que se comprometan con el tema.

“Luego se piensa que es la industria que se trae a Guanajuato la que está generando este tipo de situaciones y no es así, en los datos que tenemos son más bien los sectores tradicionales de la industria los que van generando en algunos casos informalidad y bajos salarios, por eso se hace importantísimo retomar con el sector empresarial este convenio que anunciamos en el momento de la mejora de salarios”, añadió.

Aseguró que pronto darán a conocer la información, aunque adelantó que lo que se requiere es compromiso por parte de los diferentes sectores para ofrecer mejores condiciones laborales a sus empleados.

“Estamos detonando una estrategia, primero tiene que haber un diálogo y compromiso de los diferentes sectores para poder generar mejoras en las condiciones laborales, pero también estamos viendo desde la parte de gobierno cómo podemos ir generando estos incentivos para que las empresas puedan ir mejorando las condiciones del mercado que les permitan ampliar las oportunidades que ofrecen a los trabajadores”.