Gobernación seguirá con política de cerrazón: Román Cifuentes

León, Gto.- Román Cifuentes Negrete, diputado federal por Guanajuato, declaró que la tercera tanda de nombramientos de la presidenta Electa Claudia Sheinbaum, fueron imposiciones desde Palacio Nacional y se espera una política de cerrazón en Gobernación.

“Para mí lamentablemente la señales que manda con estos últimos nombramientos, es que al presidente de la República no le gustó que hubiera tantos elogios a las dos primeras tandas de nombramientos, que se digiera por parte de los columnistas, editorialistas y académicos, qué bueno que se premió o que se puso por delante la capacidad, trayectorias de académicos, de investigadores, de gente con mucho campo y mucha universidad por encima de criterios políticos”, dijo Cifuentes Negrete.

Expresó que la población valoró y calificó positivamente las dos primeras tandas de nombramientos de Claudia Sheinbaum en el gabinete económico, pero enfatizó que hubo la mano del presidente de la República en la tercera tanda de nombramientos en el gabinete de seguridad y le puso un candado al próximo sexenio.

“Se le puso un candado a cualquier posibilidad de un manejo diferente en la política nacional al imponer a Rosa Icela Rodríguez, además le puso un candado terrible a que la política social siga siendo la compra de voluntades a través del Desarrollo Social de los programas con Ariadna Montiel”, señaló.

“No le gustó que Claudia haya recibido elogios en los dos primeros grupos de nombramientos y en la tercera tanda, el presidente impuso su peso y su marca, impuso a sus incondicionales Rosa Icela, Ariadna Montiel y Mario Delgado”, añadió.

Sobre el trabajo delicado que debe realizarse en la Secretaría de Gobernación, criticó que Rosa Icela en materia de seguridad quedó a deber y nunca tuvo el control de la Guardia Nacional.

"Se ve que va a seguir un esquema de no oigo, no escucho, no los veo, como lo hizo en Seguridad Pública, no escucho las críticas, no escucho los señalamientos de cambiar, no escucho los señalamientos al militarizar la Guardia Nacional. No escuchaba nada Rosa Icela y así va a ser su línea, va a seguir su enfoque y yo creo que es muy lamentable que el presidente de la República quiera seguir mandando esa señal de cerrazón y de imponer sus caprichos e incondicionales”, concluyó.