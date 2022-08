Gestionan diputados del PAN para que termine “castigo presupuestal” a Guanajuato

La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Itzel Balderas Hernández, informó que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 en noviembre próximo demandarán recursos para Guanajuato para atender temas como pavimentación de calles, mejora de carreteras, construcción de puentes, hospitales, universidades y en el sector rural caminos y servicios públicos como drenaje y agua potable.





Recortes Federales atentan contra necesidades de ciudadanos.







La legisladora dijo que durante los últimos cuatro años Guanajuato ha sido castigado por el Gobierno Federal, pues han recortado los recursos de manera exponencial y estos han sido destinados a obras faraónicas como la del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles que duplicaron su costo y que tienen poco impacto social.



"En el próximo noviembre viene la discusión de lo que es el presupuesto de egresos de la Federación y con antelación desde que inicia septiembre cuando inicia el tercer periodo de sesiones nosotros como diputados federales de Guanajuato que somos cinco y somos el grupo con mayor representación en toda la República Mexicana, empezaremos a mover y demandar recursos para Guanajuato y que cese este castigo del gobierno de Morena que en los últimos cuatro años se ha negado a mandar recursos para puentes, carreteras, hospitales, universidades, caminos rurales, drenaje y otras cosas".



Dijo que el PEF es de siete billones de pesos, sin embargo, el recurso no se destina para atender las principales necesidades de la población y refirió que los diputados federales por Guanajuato gestionarán para que se amplíe el recurso y esté se asigne para obras que dignifiquen la vida de los guanajuatenses con más necesidades.



Refirió que pedirán que haya fiscalización de los recursos federales, ya que los recursos invertidos en las obras faraónicas han sido revestidos como dinero para proyectos de seguridad nacional y dijo que los legisladores de oposición no tienen acceso a información sobre cómo se está invirtiendo los recursos ni cuanto están costando las obras.





Se requieren más recursos para dar apoyos sociales.





La legisladora dijo que los afectados con el recorte de recursos no son las entidades federativas sino los ciudadanos de cada una de ellas, ya que se cuentan con menos recursos para atender temas prioritarios como salud y para apoyos sociales.



"El presupuesto de egresos de la federación consta de 7 billones de pesos, pero no es tanto lo que requiera Guanajuato o cada una de las entidades, sino que la mayor parte de estos recursos se van a dos grandes rubros, el primer paquete es para las obras faraónicas y ya vimos como un tren maya duplicó su costo, lo mismo la refinería y el mismo aeropuerto sin que haya una fiscalización de los recursos porque lo revistieron como proyectos de seguridad nacional y luego entonces no tenemos acceso a la información de cómo se están invirtiendo estos recursos".