Gerardo Fernández se apunta para candidatura a la presidencia municipal de León por el Verde

GUANAJUATO, Gto.- El diputado local del Partido Verde, Gerardo Fernández González, anunció que buscará la candidatura a la presidencia municipal de León.





Descarta Gerardo Fernández reelección como diputado.





Esto, después de que el propio Partido Verde anunciara que será una mujer quien los representará en la elección a gubernatura, con lo cual, dijo dará continuidad a un proyecto que inició hace dos años, que es la construcción de una propuesta viable para mejorar las condiciones de vida de las personas de León.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, el diputado Gerardo Fernández comentó que el Partido Verde ha decidido ir con una mujer, lo cual es bastante positivo y dijo que será una mujer de principios, de congruencia, pues a diferencia de las candidatas de Morena y Movimiento Ciudadano, ella no saltó de un partido a otro para asegurar un puesto o la permanencia en el poder.





PVEM contiende solo y sin alianzas.





“El Partido Verde se está destacando por formar a los nuevos cuadros de la política guanajuatense, por eso decidimos contender solos, para ser una opción fresca y diferente, pues los perfiles que actualmente estamos en el Verde somos convencidas de que otro tipo de política es posible, en donde el centro de ésta será la ciudadanía, pues los políticos que actualmente gobiernan se han alejado de la sociedad.

Esta semana, el partido Verde anunció que irán solos a la contienda en el estado de Guanajuato, pues también sus aspirantes a las diputaciones locales y en los 46 Ayuntamientos, no irán en coalición con ningún otro partido político. Además de que será una mujer quien contienda por la gubernatura.









Al respecto, Gerardo Fernández recordó que la igualdad de género es un tema que promueven, incluso en el Congreso han presentado iniciativas para que haya paridad en los Ayuntamientos, así como en los gabinetes, tanto en lo estatal como en lo local.

“Estoy convencido que el partido tiene mujeres muy buenas, con muchas capacidades que darán ese punto de diferenciación origen del partido; además será una propuesta del mismo partido y no son ingresados de otro partido, tenemos un proyecto fuerte y estoy convencido de que será una gran contienda, donde las mujeres van a dar la gran batalla y viene gran campaña para Guanajuato y para el partido”.









Cuestionado sobre qué aspiraciones políticas tendrá, pues en su momento dio a conocer sus intenciones por contender por la gubernatura, dijo que buscará representar a su partido para competir por la alcaldía de León, que actualmente es gobernada por el PAN.

Dijo que irá como candidato solo, sin alianzas, descartando buscar la reelección como diputado, pues comentó que se necesitan perfiles que sepan ejecutar la ley.









“En el proceso de estar 12 años en legislativo, me he dado cuenta que hacer buenas leyes no sirve si no hay ejecutivos que funcionen, trabajen y apliquen, de ser así, solo van a quedar en buenos deseos y es lo que nos mueve, bueno lo que a mí me mueve en lo particular y buscaré encabezar en León la candidatura”.

Señaló que desde su perspectiva el proyecto del PAN ha caducado, pues ya no resuelve las necesidades de las personas, además de que se ha alejado de la gente y sólo voltea a verla para buscar el voto. Además, los programas sociales son clientelares, pues a diferencia de los federales éstos son universales y los del panismo son para buscar votos.









“Por eso estamos convencidos de que somos la opción de un nuevo Guanajuato y un nuevo León. León, con su potencial económico, está situado como la ciudad con más pobreza en el país, además de que está sumida en una crisis de inseguridad terrible y es porque las autoridades no están atendiendo de manera puntual las causas que generan estas problemáticas.

“Esto listo para buscar la candidatura a la presidencia municipal de León, estoy listo para ofrecer un proyecto diferente, viable, que aglutine a la ciudadanía, pues gobiernos alejados de la ciudadanía están condenados al fracaso”.

Finalmente, Gerardo Fernández expresó que hay grandes perfiles que podrían encabezar el proyecto hacia la gubernatura para las elecciones en 2024 como Beatriz Manrique, Virginia Magaña, Norma López Zúñiga y Monserrat Serna, todas del Verde y con gran experiencia y trayectoria.