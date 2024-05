Gastronomía de Guanajuato, en manos de chefs con estrellas Michelín

Guanajuato, Gto. Seis chefs guanajuatenses compartirán cocina con seis reconocidos chefs mexicanos reconocidos por la Guía Michelin y el listado 50 BEST y prepararán 12 cenas maridaje con ingredientes autóctonos y característicos de la entidad en restaurantes de León y las dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad, como son Guanajuato Capital y San Miguel de Allende.

Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo de Guanajuato, en compañía de Carlos Elizondo y Consuelo Elipe, directores de E&E Consulting, presentaron la segunda edición de “Endémico, la Huella Culinaria”, festival gastronómico que se llevará a cabo el 21 y 22 de junio en reconocidos restaurantes de los tres municipios.

“En Guanajuato reconocemos nuestra herencia y enaltecemos nuestro patrimonio heredado y que está en continua evolución (…). Guanajuato sí sabe de sabor y lleva a cabo eventos gastronómicos que se han vuelto icónicos; hay gente que llega a la entidad y cuyo primer motivo de viaje es la gastronomía”, apuntó Álvarez Brunel.

Este evento, que es parte de “Guanajuato ¡Sí Sabe!”, programa que impulsa eventos gastronómicos que ponen en valor los ingredientes endémicos del estado, pondrá a prueba a 12 chefs que prepararán platillos con productos endémicos de la entidad, como el nopal, escamoles, huitlacoche, garambullo, agave, xoconostle, chilcuague, así como la coliflor, brócoli, fresas, cajeta y espárragos, por mencionar algunos.

Las bebidas guanajuatenses que acompañarán a estos platillos son tequila, cerveza artesanal, vino, licores, hidromiel, y mezcal. Dicho maridaje será probado por más de 500 comensales.

“La gastronomía ha permitido a Guanajuato compartir la mesa con diferentes comensales y chefs, quienes han reconocido la riqueza culinaria que poseemos. Nuestros destinos son el escenario perfecto para reunir a grandes personalidades de la cocina que nos harán vivir grandes experiencias gastronómicas”, añadió Juan José Álvarez Brunel.

Cortesía

Por su parte, Consuelo Elipe mencionó que los seis chefs más importantes de México invitados en esta edición son Carlos Gaytán, primer chef mexicano con Estrella Michelin; Jonatán Gómez Luna, 50 Best y una Estrella Michelin en México; Rodrigo Rivera Rio, 50 Best, una Estrella Michelin en México y cóctel excepcional Award por la Guía Michelin; Gabriela Ruíz, 50 Best, Iron Chef y recomendada por la Guía Michelin México; Gerardo Vázquez Lugo, 50 Best, Iron Chef y recomendado por Guía Michelin México, y Paco Ruano, 50 Best y Iron Chef.

Todos ellos cocinarán con los chefs guanajuatenses Christian Arreguin, Domingo Martínez, Mayela Cárdenas, Karen Valadez, Fernando Pérez, Juan Emilio Villaseñor, Maurillo de los Santos, Angélica García, Arturo Sandoval, Miguel Valenzuela, y Abel Hernández, en los restaurantes Trattoria Terraza, Amatxi, Casa Mercedes, Virgen de la Cueva, de Guanajuato Capital; Argentilia, La Cocinoteca, Sato, Casa Biznaga, de León; Bocaciega, Atrio, Florios, y Selina Roof Top, de San Miguel de Allende, respectivamente.

“Estamos muy contentos de celebrar esta segunda edición con chefs que han recibido Estrellas Michelin y que están entre los 50 mejores del mundo y quienes harán una importante sinergia con reconocidos chefs de Guanajuato, interpretando los productos guanajuatenses con conceptos y códigos propios de su alta cocina y su lenguaje culinario”, resaltó Carlos Elizondo.

Este evento cumplirá los siguientes objetivos: poner en el más alto valor los ingredientes endémicos del estado de Guanajuato, dar visibilidad a las cocineras tradicionales y a los chefs invitados, así como dar a conocer los ingredientes del estado de la mano de los chefs invitados destacados en México, a través de sus rectas de alta cocina y su particular visión y filosofía de la gastronomía.

También permitirá acercar la cocina de los grandes chefs a los restaurantes del Estado para que el público pueda disfrutar los ingredientes de Guanajuato cocinados desde otro punto de vista, además de crear alianzas entre chefs locales y chefs top que conocerán Guanajuato y sus ingredientes, entre otros objetivos.