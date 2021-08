Gasolineras estabilizan precios en León

León, Gto.- El precio de la combustible en León se ha mantenido inferior a los 21 pesos por litro de la tipo magna, mientras que de la premium por litro no pasa de los 23.50 pesos por litro y el diésel no pasa de los 22.30 pesos en el último trimestre, algunas tampoco han sido visitadas por inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o bien no se han visto afectadas con el suministro por recientes afectaciones en la actividad petrolera en México.

Durante un recorrido por gasolineras de León, de parte de Organización Editorial Mexicana (OEM) Guanajuato, se pudo observar que el precio más económico por litro en el combustible de tipo regular de gasolineras Shell era de 19.69 pesos, en Mobile estaba el precio de 19.85 pesos, en OXXO gas era de 20.89 y en BP de 20.99 pesos.

En cuanto al precio de la gasolina tipo premium por litro, en Shell el precio iba de 21.79 pesos, en Mobile de 22.45 pesos, mientras que en OXXO gas era de 23.19 y BP de 23.25 pesos, en el caso del combustible tipo diésel, por litro en Shell y Mobile era de 21.59 pesos, en OXXO gas era de 22.19 y en BP de 22.29 pesos.

De acuerdo con información del portal de la Inteligencia de Mercado para el Sector Gasolinero y de Transporte en México (PETROIntelligence), hasta el martes 24 de agosto los precios promedio nacionales con información de aproximadamente 11 mil 250 / 12 mil 895 gasolineras, el precio es en la regular de 20.18 pesos por litro, en la premium son 22.29 pesos por litro y diésel de 21.71 pesos por litro.

Hasta el momento en México Profeco ha atendido 258 denuncias contra gasolineras la semana del 15 al 21 de agosto, así lo informó el procurador Ricardo Sheffield Padilla en su reporte semanal y también señaló que en Silao una gasolinera se negó a participar en el proceso de verificación de los precios y atención al consumidor, por lo que hicieron un llamado a las gasolineras a participar en los procesos de verificación.

Por lo pronto Ángel Carlos Díaz Tonapala, representante de los Gasolineros en Guanajuato, no ha querido emitir alguna postura respecto del actuar de la gasolinera reportada, así como la coordinación que tienen con la Profeco para evaluar los costos y el servicio justo al cliente.