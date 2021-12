Garantizar mejores salarios, el reto para la mentefactura: SITIMM

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El verdadero reto del proyecto de la Mentefactura al que se apuesta en Guanajuato no deberá ser sólo generar más industrias inteligentes o 4.0, sino que los sueldos que se paguen en las fábricas que hay y en las que pudieran nacer con este enfoque sean mejores que los que actualmente son ofrecidos en el estado.

Alejandro Rangel dijo que el reto de la mentefactura es garantizar mejor sueldo. Fotos Ricardo Sánchez | El Sol de Irapuato

Así lo manifestó Alejandro Rangel Segovia, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica (SITIMM) y responsable de los contratos colectivos de Honda y Toyota en Guanajuato, quien refirió que la Mentefactura, estrategia impulsada por el Gobierno del Estado para pasar de la manufactura hacia la industria del conocimiento, debe garantizar mejores condiciones de vida, pues reconoció que la tendencia indica que las empresas cada vez se están sofisticando y mudando hacia la Industria 4.0, pero los trabajadores que permanecen en éstas deben tener mejores ingresos.

Además, comentó que se debe contar con un plan emergente para dar empleo a los trabajadores que eventualmente pudieran ser desplazados por las fábricas, aunque dijo que sindicatos, como SITIMM, están impulsando que en vez de ser despedidos, sean reubicados dentro de la misma empresa y en otras áreas.

“El problema no es tanto ese (que las máquinas vayan a sustituir la mano de obra humana), si van a llegar o se van a generar aquí nuevas empresas para la Mentefactura, el problema que debe visualizar el Gobierno del Estado y hacer sinergia con esos nuevos inversionistas es en el tema de mejorar los salarios, porque ahora son posiciones que con una capacitación para alguien con preparatoria o secundaria pueden dominar algo que antes era exclusivo para ingenieros, pero si el producto que sacan es lo que sacaba un ingeniero, deben ganar prácticamente lo que el ingeniero, si no, todas las ganancias se están yendo exclusivamente para el capital”, dijo el líder sindicalista de la industria metal mecánica.

Por ello, Alejandro Rangel Segovia manifestó que ahora que se están anunciado nuevas empresas, muchas de ellas que vienen empujando el tema de la Mentefactura, desde ahora se tienen que sentar las bases “para que desde el inicio ganen más de que actualmente en este mercado se paga”.

Malos salarios en automotrices, por culpa de “apátridas”

Alejandro Rangel Segovia reconoció que un tema que aún sigue pendiente en el sector automotriz es el de los sueldos; sin embargo, señaló que quienes tienen la menor culpa de ello son las empresas, sino que cuando llegaron a la entidad fueron asesoradas por quienes calificó como “malos mexicanos”, para decirles que podían y debían pagar esos sueldos, ya que era lo que se ofrecía en la entidad y tenían que hacerlo para evitar conflictos con directivos de otras fábricas.

“La verdad que los menos culpables de pagar tan bajo en nuestro país son estas empresas automotrices, sean norteamericanas, alemanas o japonesas, ellos han querido a venir a pagar más y aquí han encontrado malos mexicanos que se constituyen en despachos de consultores y les dicen 'no, espérate, aquí el gobierno te va a dar gratis capacitación, te va a dar casi regalado el terreno y además no vengas a pagar aquí de más, porque aquí la cosa está por este nivel y no vengas a querer pagar de más'”.

Y abundó: “Eso nos lo han dicho directivos cuando llegan por primera vez y nos dicen 'traíamos nosotros la autorización del corporativo internacional de tanto y llegamos aquí y nos dijeron que eso era ofensivo, porque íbamos a detonar que todos tuvieran que pagar más que esto'.

“Estos apátridas, estos mexicanos de segunda son los que han estado orillando a que vengan a instalarse y luego sí andan pregonando 'malditos sindicatos que no logran mayor salario', pues sí, pero si parto de una plataforma así de chaparra, por más que logremos 8%, 10% anual de incremento salarial, si partimos de aquí, es complicado, cuando debimos partir de más arriba”.

Por ello, comentó que las empresas dedicadas a la Mentefactura no deben seguir la ruta que siguió el sector automotriz, que poco a poco ha ido logrando conquistas salariales, aunque reconoció que aún queda un camino por recorrer para lograr mejores salarios para los trabajadores guanajuatenses.