Garantizan autoridades electorales de Guanajuato que no habrá fraude en las elecciones

León, Gto.- Las autoridades electorales de Guanajuato garantizaron que el próximo domingo dos de junio no habrá fraude electoral.

Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado, aseguró que no hay ni una posibilidad de que haya fraude en las elecciones del dos de junio y que desde el organismo no tienen filias ni fobias con ningún actor o partido político.

“Siempre somos muy respetuosos de las expresiones públicas de los actores políticos, pero no estamos de acuerdo con eso, tenemos que decirlo claramente porque lo hacen justamente, entiendo por una posición política y nosotros no tenemos ni filias ni fobias con ninguno de los actores, nada más nosotros decimos que no hay ninguna posibilidad de algún fraude electoral porque las actividades están cuidadas por muchos ojos”, comentó.

Pide a partidos y gobierno actuar apegados a la ley

El consejero llamó a los partidos políticos a que actúen apegados a la ley durante la jornada electoral y no caer en conductas que puedan presuponer que son delitos electorales y que pueden generar problemas durante y después de las elecciones. .

“A los partidos políticos les quiero pedir, los exhortó a que se conduzcan el día domingo de la jornada electoral en el marco de la ley, que eviten incurrir en conductas que puedan presuponer la condición de delitos electorales para evitar justamente conflictos de esa naturaleza o incluso problemas postelectorales, por eso, si cuidamos las casillas todos incluidos los partidos políticos por supuesto tendremos una jornada electoral tranquila”, agregó.

En lo que respecta a las tres órdenes de gobierno, Jaime Juárez les pidió no circular ese día con vehículos e indumentaria oficial y evitar el “acarreo” de personas, así como la coacción del voto.

“A todos los gobiernos en sus tres niveles: federal, estatal y municipal, también les pido que hagan lo que le corresponde, pero justamente dentro del marco de la ley para evitar que se pueda interpretar como que servidores públicos estén circulando por las calles con vehículos rotulados, indumentaria oficial y que estén cuando menos especulando o invitando a la gente a votar, acarreando a la gente a votar”, añadió.

Los procesos son organizados por la ciudadanía: IEEG

Por su parte, Brenda Canchola Elizarraraz, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), comentó que le parece desafortunado que se hable de un fraude electoral, pues las elecciones son procesos organizados por la ciudadanía y los partidos políticos.

“El hablar de un fraude electoral me parece desafortunado hasta inadecuado ya que tenemos que partir desde la perspectiva de que los procesos electorales están organizados desde la ciudadanía, si bien existimos las autoridades electorales porque cada vez se ha hecho más técnica la materia y el hecho así lo requiere, lo hecho es que el día de la jornada electoral quienes validan, revisan, cuenta los votos son ciudadanas y ciudadanos”, dijo.

