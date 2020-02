Garantiza gobernador protección a activistas por amenazas

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex). La búsqueda en campo de personas desaparecidas continuará y en Guanajuato no se permitirán hostigamiento a activistas.

Así lo dijo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tras la denuncia que hicieran pública activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos sobre las amenazas contra su vida que recibieron José Gutiérrez y Janet Miranda, ambos integrantes del colectivo “A tu encuentro” y que presuntamente recibieron la noche del lunes, tras regresar de un evento en la ciudad de León.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Investigan a juez que liberó a Karina

A todos los activistas hay que brindarles la protección y seguridad, no podemos permitir que en Guanajuato pase eso, somos un estados que no nos hemos visto involucrados como otros estados precisamente donde grupos delincuenciales atacan a activistas o atacan a periodistas, aquí hay que protegerlos, entonces es un tema que hay que ponerle mucha atención, es un tema que le he pedido al Secretario de Gobierno que lo revise bien y que no se permita ni el hostigamiento ni las amenazas a ningún activista





Inclusive, dijo que la búsqueda de personas desaparecidas en el estado debe continuar y buscarán brindar la seguridad para que esto pueda ser llevado a cabo.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️





Local Marinos detenidos en Celaya no han sido liberados: Diego Sinhue

“La delincuencia organizada por supuesto que no está a favor (de la búsqueda de personas), pero nosotros tenemos que garantizarles a los activistas, primero, el objetivo fundamental, que es la búsqueda de sus familiares, que es un tema donde nosotros tenemos que actuar y ser muy eficientes y estaremos al pendiente de que no suceda nada”.